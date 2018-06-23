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Büyük Britanya Silahlı Kuvvetler Bakanı Güney Kıbrıs’ta

Büyük Britanya Silahlı Kuvvetler Bakanı Mark Lancaster, iki günlük ziyaret için Güney Kıbrıs’ta bulunuyor.

Büyük Britanya Silahlı Kuvvetler Bakanı Güney Kıbrıs’ta

Büyük Britanya Silahlı Kuvvetler Bakanı Mark Lancaster, iki günlük ziyaret için Güney Kıbrıs’ta bulunuyor.

23 Haziran 2018 Cumartesi 07:24
Büyük Britanya Silahlı Kuvvetler Bakanı Güney Kıbrıs’ta

Büyük Britanya Silahlı Kuvvetler Bakanı Mark Lancaster, iki günlük ziyaret için Güney Kıbrıs’ta bulunuyor.

Alithia gazetesi, Büyük Britanya Silahlı Kuvvetler Bakanı Mark Lancaster’in ziyareti ışığında yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.
Habere göre Lancaster, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz Bölgesindeki istikrar prototipini teşkil ettiğini ifade etti; Güney Kıbrıs ile işbirliğini takdir ettiklerini ve Güney Kıbrıs’ı savunma ve güvenlik konularında önemli ortak olarak addettiklerini söyledi.
Lancaster, Güney Kıbrıs ile Büyük Britanya’nın bölgenin güvenliği konusunda benzer endişeleri taşıdığını belirtti.

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Güney Kıbrıs’ın, coğrafik konumu nedeniyle özelliğe sahip olduğunu belirten Lancaster, Rum Hükümeti’nin, Irak ve Suriye’ye yönelik insani ve askeri operasyonlara ilişkin İngiliz Askeri Üslerine yönelik desteğini de gösterdiğini ifade etti.
Lancaster, Üslerde bulunan İngiliz ordusu üyelerinin, Güney Kıbrıs ile, ülkenin iç meseleleri ve geniş bölgeye ilişkin konularda, yakın işbirliğini de geliştirdiğini söyledi.
 

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Son Güncelleme: 23.06.2018 10:41
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