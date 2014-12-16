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Bütçe Görüşmelerinde Kıbrıs Sorunu Hakimiyeti

Rum Meclisi’nde 2015 yılı bütçe görüşmelerinin dün başladığı ve konuşmacıların sadece ekonomik krize değinmekle kalmayıp konuşmalarının önemli bir kısmını Kıbrıs sorununa ayırdıkları bildirildi.

Bütçe Görüşmelerinde Kıbrıs Sorunu Hakimiyeti

Rum Meclisi’nde 2015 yılı bütçe görüşmelerinin dün başladığı ve konuşmacıların sadece ekonomik krize değinmekle kalmayıp konuşmalarının önemli bir kısmını Kıbrıs sorununa ayırdıkları bildirildi.

16 Aralık 2014 Salı 10:32
Bütçe Görüşmelerinde Kıbrıs Sorunu Hakimiyeti
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Rum Meclisi’nde 2015 yılı bütçe görüşmelerinin dün başladığı ve konuşmacıların sadece ekonomik krize değinmekle kalmayıp konuşmalarının önemli bir kısmını Kıbrıs sorununa ayırdıkları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Türkiye ve Hükümete Eleştiriler – Bütçe Konuşmalarının Siyasi Kısımları Türk Tehditlerinin Gölgesinde” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum siyasi parti başkan ve temsilcilerinin konuşmalarında Türkiye ve Rum hükümetine yönelik sert eleştirilerde bulunduklarını yazdı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu konuşmasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i “yumurtalarının hepsini bir sepete, özellikle de ABD’nin sepetine koymakla” suçlayarak, “bunun sonucunda, Türk kışkırtmalarında destek bekledikleri en kritik anda bu desteği bulamadıklarını” iddia etti.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise, Kıbrıs sorununun ilk kez “işgal, istila ve iki toplumun sorunlarıyla sınırı olmaktan çıktığını” belirterek “sadece enerji kaynakları konusuyla sınırlanan bir müzakerede kapana kısılmamak için dikkatli olunması gerektiğini” öne sürdü.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, EDEK Başkan Yardımcısı Yorgos Varnavas, EURO.KO Başkanı Dimitris Silluris, Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi ve Rum Vatandaşlar İttifakı Hareketi başkanları Yorgos Perdikis ve Yorgos Lillikas da yaptıkları konuşmalarda Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) eylemlerini sert dille eleştirdiler.

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