Burçlara, göre, hastalıklar

Astrolojinin sadece kişilerin temel karakteristiközelliklerini yansıtmadığını, burçlar, gezegenler ve evlerin belli organları da temsil ettiğini belirten astrologlar, astroloji ile sağlık arasında yakın ilişki olduğunu savunuyor

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Astrologlara göre; gezegenlerin düştüğü evler, burçlar ve aralarında oluşan açılar, kişinin ne tür hastalıklara eğilimli olduğu konusunda ipucu veriyor. Hastalıkların altında yatan nedenler arasında, kişi henüz anne karnında iken güneş ve ayın etkileri de yer alıyor.

Hastalık konusunda en evhamlı burçlar Yengeç ve Balık, en canı tatlı Terazi, en çabuk iyileşen Akrep ve en dayanaklı ise Oğlak burcu. Burçların,sağlıkla ilgileri şöyle:

Koç burcu: Özellikle baş bölgesi hassas olan Koç burcunun en sık yakındığı hastalıklar, baş ağrısı, ateş yükselmesi, migren, beyin iltihabı, adale hastalıkları, yüksek tansiyon.

Aceleci, ani ve atak oluş yüzünden kazalara açık olan Koç burcu, Terazi burcundan gelen zıt etkilerle böbrek ve bel bölgesinde hassasiyet yaşayabiliyor.

Boğa burcu: Boğa burcunun en hassas bölgesi boyun ve ense. Troid bezi, yutak, ses telleri, bademcikler ve kulaklarla ilgili sağlık sorunları da Boğa burcunu etkisini alıyor. Akrep burcundan gelen zıt etki ile cinsel organlar, salgı bezleri, boşaltım sistemi de hassas olabiliyor. Erkeklerde prostat, kadınlarda yumurtalık ve rahim hastalıkları görülebilir.

İkizler burcu: Bu burcun insanın sinir sistemleripek güçlü değil. Ayrıca omuzlar, kollar ve eller hassas. Köprücük kemiği kırıkları, omuz ve kol ağrıları, parmaklarla ilgili sorunlar, sinirselrahatsızlıklar görülebiliyor.

İkizler burcunda, Yay burcundan gelen zıt etki ile kalça ve bacakla ilgili siyatik ağrıları, romatizma, karaciğer hassasiyeti, alerjiler ortaya çıkabiliyor.

Yengeç burcu: Yengeç burcunun en hassasbölgesi göğüs kafesi, memeler ve mide. Gastrit, ülser, 12 parmak bağırsağı, pankreas, bağırsak iltihapları, hazımsızlık sorunları, bu burcun en sık yakındığı şikayetleri oluşturuyor. Oğlak burcundan gelen zıt etki ile iskelet sistemi, dizler ve deri hassasiyeti olabiliyor. Acı ve ağrıya dayanıksız Yengeç burcu, endişe ve evham yüzünden küçük bir konuyu büyütüp, ‘bakımı zor hasta’ haline gelebiliyor.

Aslan burcu: Kalp ve sırt bölgeleri hassas olan Aslan burcu, kalp rahatsızlıkları, kalp romatizması, çarpıntı gibi hastalıklara daha yatkın. Aslan burcu; sırt, adale ağrıları, omurga ve bel kemiğirahatsızlıklarına eğilimli.

Başak burcu: Bu burç insanda sindirim vemerkezi sinir sistemi hassas olduğu için psikomatik hastalıklar görülebiliyor.

Bağırsak sorunları, kolit, karın zarı iltihabı ve hazımsızlık yaşayabilen Başak’ların Balık burcundan aldıkları zıt etkiler sonucu en hassasbölgelerinden biri de ayakları.

Terazi burcu: Böbrekler ve bel bölgesi hassas olan Terazi burcunda, adale, kemik ve sinir uçları ağrıları en sık görülen rahatsızlıklar. Siyatik ve bel fıtığına da yatkın olan Terazi burcu insanınınnefrit, lumbago, soğuk algınlığı, bulaşıcı hastalıklara karşı dirençleri az. Zıt burç olan Koç’tan gelen sert etkilerle baş bölgesi ve gözlerde hassasiyet yaşanabiliyor. Canları çok tatlı olan Teraziler, hastalandıklarında aşırı ilgi ve sevgi görmeyi bekliyor.

Akrep burcu: Üreme ve genital organları en hassas bölgeleri. Erkekte prostat, kadında rahim ve yumurtalık rahatsızlıkları görülebiliyor. Boğa burcundan aldıkları zıt etki ile boğaz, koku ve tatalma organları da hassas olan Akrep’ler, burçlar içinde en güçlü bünyeye sahip olanı.

İradeleri ile hastalıklarla savaşmaktan çekinmeyen bu burcun insanı, çabuk iyileşme özelliğine sahip.

Yay burcu: Karaciğer, romatizma, siyatik ve gut gibi rahatsızlıklara eğilimli olan Yay burcunda, diş eti rahatsızlıkları ve kemik erimesi görülebiliyor.

İkizler burcundan aldıkları zıt etki ile sinirsistemleri zayıf olan Yay’lar, sinirsel kökenlirahatsızlıklara dikkat etmeli.

Oğlak burcu: Vücutlarının en hassas bölgesikemikler olan Oğlak’larda iskelet sistemi, dişler, eklemler, diz kapağı ve çeşitli ortopedik sorunlar görülebiliyor.

Romatizma ağrıları çekebilen Oğlak burcu, Yengeç burcundan gelen zıt etki sonucu mide ve sindirim sistemlerinde de hassasiyet hissedebiliyor. Acılara dayanıklı olan Oğlak burcu, başkalarının hemen şikayet ettikleri ağrılara günlerce dayanabiliyor.

Kova burcu: Kova burcunun en hassas noktaları, adaleleri ve dolaşım sistemleri. Zehirlenme, yüksek ateş, kramplar, bacak damarlarında varis, baldır ve bilek ağrıları bu burcun insanın yakındığıhastalıklar arasında.

Aslan burcundan aldıkları zıt etki ile kalpleri ve omurgaları hassas olan Kova’lar, genellikle kendilerine iyi bakarlar. Sağlık konularına akıllıcayaklaşır, tıbbi gelişmeleri takip ederler.

Balık burcu: Ayakları ve sinir sistemleri hassas olan Balık burcu insanları, psikomatikrahatsızlıklara daha eğilimli. Mikrobik hastalıklara dirençleri az olan Balık’ların lenf sistemleri de zayıf olabiliyor.

Başak burcundan gelen zıt etki ile bağırsakları ve sindirim sistemleri hassas olan Balık burcu, hasta olunca güvenini kaybeden, evhamlı bir insana dönüşebiliyor.