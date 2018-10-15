Burak Doluay Politis Gazetesine Konuştu





Lefkoşa, 15 Ekim 18 : BM 73.Genel Kurulu’nun Genç Liderler zirvesinde katılmak için seçilen Kıbrıslı Türk Burak Doluay, Politis gazetesine söyleşi verdi.Politis gazetesi, BM genç liderler zirvesinin 25 Eylül’de başladığını ve 9 iş günü sürdüğünü anımsatırken bu zirveye katılmaya hak kazanan Kıbrıslı Türk Burak Doluay’ın görüşlerine yer verdi.Burak Doluay’ın, son 4 yıldır, tüm Kıbrıs’taki, çeşitli Sivil Toplum Örgütleri’ne gönüllü olarak katkıda bulunduğunu yazan gazete Doluay’ın, yeniden birleşmiş Kıbrıs’a ilişkin beklentilerini, hedeflerini anlattığını belirtti.Doluay, verdiği söyleşide Kıbrıs sorununun çözümünün, ülkenin gençliğinden geçtiğini ifade etti.(FK/HÖ)