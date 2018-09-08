Bulgaristan’dan Güney Kıbrıs’a Destek

Bulgaristan’ın, Güney Kıbrıs’a tek taraflı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” konusunda destek verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in, Güney Kıbrıs’ın yeni Bulgaristan Büyükelçisi Marios Kunturidis’in güven mektubunu kabul ederken yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Türkiye tarafından Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” konusunda Güney Kıbrıs’a destek verdiklerini belirtirken, Kıbrıs sorununun en kısa zamanda çözümlenmesi temennisinde bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Bulgaristan’ı ziyaret etmesi yönündeki isteğini de dile getiren Radev, Güney Kıbrıs’ın, Bulgaristan’da altıncı büyük yatırımcılardan birini teşkil ettiğini de belirtti.

Rum Büyükelçi ise açıklamasında, öncelikleri arasında, çeşitli etkinlikler aracılığıyla kültürel diplomasinin ileriye götürülmesinin de bulunduğunu ifade etti.

Rum Büyükelçi, Bulgaristan Cumhurbaşkanı’na Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında bilgi verirken, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına verdiği destekten dolayı da Bulgaristan’a teşekkürlerini sundu.

