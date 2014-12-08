Bugün “East Med” Boru Hattı İçin Para İsteyecekler

NETANYAHU HÜKÜMETİ BOZULDUĞUNDAN LAKKOTRİPİS VE MANİATİS, SEVKOVİÇ İLE YALNIZ GÖRÜŞECEK

“SOUTHERN STREAM İPTAL EDİLDİ AMA BU EAST MED PIPELINE’IN TEKNİK ZORLUK VE SINIRLILIKLARINI AZALTMIYOR”

SAIPEM 10000 SONDAJLARINDA YÜKSEK BASINÇ NEDENİYLE CİDDİ TEKNİK SORUNLAR YAŞANIYOR

“Doğu Akdeniz’den başlayıp Yunanistan üzerinden Avrupa’ya doğalgaz taşıyacak East Med Pipeline” isimli boru hattı projesine para istemek için Avrupa Konseyi’nin Enerji Birliği’nden sorumlu yetkilisi Sevkovic’ten randevuyu İsrailli Enerji Bakanı ile birlikte almalarına rağmen Rum ve Yunan enerji bakanlarının Sevkoviç’le yalnız görüşecekleri bildirildi.

Politis, “East Med İçin İsrail Olmadan... Lakkotripis ve Maniatis Bugün Sevkovic’i Tek Başlarına İkna Etmeye Çalışacak” başlıklı haberinde Sevkoviç’ten randevuyu Rum, Yunan ve İsrail Enerji bakanları Lakkotripis, Maniatis ve Şalom’un birlikte istemesine karşın İsrail Başbakanı Netanyahu’nun erken seçime gitme kararı üzerine Sevkoviç ile bugün öğleden sonra gerçekleşecek görüşmeye Şalom’un katılamayacağını yazdı.

“SOUTHERN STREAM İPTAL EDİLDİ AMA BU EAST MED PIPELINE’IN TEKNİK ZORLUK VE SINIRLILIKLARINI AZALTMIYOR”

Gazete Rusya’nın Southern Stream projesinden vazgeçtiğini açıklamasından sonra Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarını Yunanistan’a bağlayacak boru hattıyla ilgili ümitlerin yeniden canlandığını ancak bunun, “East Med Pipeline” isimli projenin teknik zorluklarını ve sınırlılıklarını azaltmadığını yazdı.

Enerji Birliği’nden sorumlu yetkili Sevkovic ile bugün geç saatlerde gerçekleşecek görüşmede Lakkotripis ile Manitis’in projenin fizibilite çalışmaları için mali yardım isteyeceğini belirten gazete fizibilite sonucu olumlu çıkarsa da projenin AB ile birlikte finanse edilmesi maksadıyla “ortak çıkar projesi” kapsamına alınmasını isteyeceğini hatırlattı, özetle şunları yazdı:

“Bugünkü görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacağı net değil. Gazetemizin edindiği bilgilere göre Sevkovic’e boru hattının, AB tarafından veya müdahil ülkeler tarafından da göğüslenebilecek inşası ve işletmesiyle ilgili 3 aşamasıyla ilgili projeler aktarılacak.

“MED EAST PIPELINE”IN İNŞASI VE İŞLETMESİYLE İLGİLİ ÜÇ AŞAMA

Med East Pipeline’ın ilk bölümü doğalgazın Kıbrıs ve İsrail MEB’inden Kıbrıs sahillerine taşınmasını, ikinci bölümü Kıbrıs’ı Girit’e bağlayacak boru hattını ve üçüncü bölümü de Girit’ten Yunanistan ana karasına boru döşenmesini öngörüyor. Birinci bölümün iki düzeyde Kıbrıs’ı ilgilendirdiği ortadadır: Önce, elektrik üretimi için ihtiyaç duyduğu gazı Kıbrıs’a taşıyacak gazın Vasiliko’ya taşınacağı altyapıların inşası AB tarafından sağlanacak finansmanla kolaylaştırılıp sürdürülebilir hale getirilecek ve East Med’in sonraki iki inşa aşaması için zemin oluşturulacak.

Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in East Med projesinin AB tarafından finanse edilmesi çabalarının hızlanması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Southern Stream projesinden vazgeçme açıklaması üzerine üç ülkenin ümitlerini yeniden canlandırmış olabilir ancak projenin zorluk derecesini azaltmıyor.

“KIBRIS-GİRİT ARASI DENİZ DERİNLİĞİ FAZLA OLDUĞUNDAN KULLANILACAK BORU ÇAPI VE AKTARILABİLECEK DOĞAL GAZ MİKTARINI KISITLI”

Kıbrıs ile Girit’i birbirinden ayıran deniz bölgesindeki büyük derinlik bazı noktalarda 3 bin metreyi buluyor, burada basıncı yüksek olması da kullanılabilecek boru hattı çapını kısıtlıyor. Dolayısıyla aktarılacak doğal gaz miktarını da sınırlandırıyor. East Med Pipeline’ın yılda 8-10 milyar metreküp (bcm) aktarabileceği, inşaat maliyeti çok fazla olacağından, bu miktarın da Avrupalı tüketiciler için cazip fiyat sağlamayacağı değerlendiriliyor.

Boru hattının çağındaki teknik zorlukların getirdiği kısıtlamalar İsrail ve belki Kıbrıs dışında, başka komşu üretici ülkelerin projeye katılımına fazla olanak tanımıyor. Bu bulanık görüntü ancak teknik engellerle ilgili konuları da kapsayacak mali sürdürülebilirlik incelemesinin yapılmasıyla netleşecek. Lakkotripis ve Maniatis’in, kısa zamana kadar Silvan Şalom’un da desteğiyle bugün kullanacağı ana argüman da bu olacak.

SAIPEM 10000 SONDAJLARINDA YÜKSEK BASINÇ NEDENİYLE CİDDİ TEKNİK SORUNLAR YAŞANIYOR

Lakkotripis, bugün, Komiser Sevkoviç ile baş başa da görüşerek, Kıbrıs MEB’indeki doğalgaz arama çalışmaları ve Türkiye’nin Kıbrıs parsellerindeki faaliyetleriyle ilgili bilgi verecek. ENI-KoGas konsorsiyumunun potansiyel Onasagora yatağında (9 numaralı parsel) yürütmekte olduğu sondaj konusunda ise hükümet, son günlerde yaşanan teknik sorunlara rağmen çalışmaların planlandığı gibi süreceğini belirtiyor.

Sorunlar Saipem 10000 matkabının yatağın sınırında, yani deniz yüzeyinin 5 bin metre derininde karşılaştığı büyük basınçtan kaynaklanıyor. Noble da 12’nci parseldeki çalışması sırasında benzer sorunlarla karşılaşmıştı ancak şu anda Saipem 10000 personeli tarafından yönetilmekte olan sorun çok daha ciddi ancak kontrol edilebilir addediliyor.”