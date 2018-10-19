Büfe soymaya çalışan soyguncu kaçacak diye okula girdi

Larnaka’ya bağlı “Meneu” (Menevi) köyünde dün sabah bir büfeyi soymaya çalışan soyguncunun, büfe sahibinin bağırması sonucu korkarak kaçmaya çalıştığı ve kaçacak diye, büfenin yakınındaki ilkokula girdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, eli bıçaklı soyguncunun büfede duran kişiyi tehdit ederek parayı vermesini istediğini; şahsın bağırması sonucu korkarak kaçmaya başladığını ve okulun bahçesine girdiğini, burada da etkisiz hale getirilerek polise teslim edildiğini yazdı.

HİPODROM’DA DOPİNG İLACI OPERASYONU

Gazete, bir diğer haberinde ise, Aydemet bölgesinde bulunan hipodromda dün, Rum polisi tarafından düzenlenen operasyon çerçevesinde, 5 kişinin doping ilacı olduğu düşünülen yasaklı ilaçları tasarrufunda bulundurdukları gerekçesiyle tutuklandıklarını yazdı.