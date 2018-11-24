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“bubulina” Balıkçı Teknesinin “taciz Edilmesini” Bm’ye Şikayet Ettiler

Lefkoşa, 24 Kasım 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodolulidis, “Bubulina” isimli balıkçı teknesinin, iki olayda “taciz edilmesi” konusunu BM’ye taşıdıklarını belirtti.

“bubulina” Balıkçı Teknesinin “taciz Edilmesini” Bm’ye Şikayet Ettiler

Lefkoşa, 24 Kasım 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodolulidis, “Bubulina” isimli balıkçı teknesinin, iki olayda “taciz edilmesi” konusunu BM’ye taşıdıklarını belirtti.

24 Kasım 2018 Cumartesi 08:30
“bubulina” Balıkçı Teknesinin “taciz Edilmesini” Bm’ye Şikayet Ettiler
Lefkoşa, 24 Kasım 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodolulidis, “Bubulina” isimli balıkçı teknesinin, iki olayda “taciz edilmesi” konusunu BM’ye taşıdıklarını belirtti.
Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis bu yöndeki açıklamayı, Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis’in sorusu üzerine yaptı.
Habere göre Hristodulidis, Dışişleri Bakanlığı’nın, “Bubulina” balıkçı teknesinin, 16 Ağustos ve 30 Ağustos’ta Türk savaş gemisi tarafından “taciz edilmesine” ilişkin olarak ilk andan itibaren bilgi sahibi olduğunu ifade etti.
Hristodulidis, BM’deki Güney Kıbrıs Daimi Temsilcisi’nin, 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla, BM resmi belgesi olarak dolaşmaya başlayan, BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektup ile AB’deki Güney Kıbrıs Daimi Temsilci Vekili’nin, Avrupa Komisyonu Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü’ne yaptığı yazılı protesto girişimiyle, olayın şikayet edildiğini ifade etti.
Hristodulidis açıklamasında ayrıca; yazılı şikayetlerde, 21 Eylül 2018 tarihinde, KKTC makamlarının, “Kormakiti” (Koruçam) açıklarında, Güney Kıbrıs kara suları içerisinde Rum bandıralı balıkçı teknesinde gerçekleştirdiği “tutuklamalardan” da söz edildiğini belirtti.
(FK/SEL)
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