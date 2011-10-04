Bu virüs dünyanın cinsel yaşamını etkileyecek!

Geniş ölçekli bir araştırmaya göre cinsel yolla bulaşan HPV virüsü oral yolla erkeklere bulaştığında gırtlak kanserine neden oluyor.

Üstelik bu oran erkeklerde sigara sebebiyle gırtlak kanserine yakalanan erkeklerden daha fazla.Araştırmacılar cinsel yolla bulaşan HPV virüsü ile bağlantılı olan 271 çeşit gırtlak kanseri virüsünü inceledi ve bu gırtlak kanseri virüslerinin HPV ile ilişkisi olduğu tespit edildi.

Onkoloji Kliniği Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre bu son yıllarda git gide artış göstererek korkutmaya başlayan HPV virüsünün ağırlıklı olarak erkeklerde gırtlak kanserine neden olduğu ortaya çıktı. Kadınlarda ise HPV virüsüne karşı aşı olanların aynı zamanda bu aşı ile birlikte gırtlak kanserinden de korunduğu belirlendi.

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden onkolojist Maura Gillison "bu araştırmayla birlikte HPV'nin kadınlarda yarattığı kanser etkisi erkeklerde de oluşmaya başladı. Edindiğimiz izlenime göre partner sayısı arttıkça HPV'ye maruz kalma oranı da artıyor." dedi