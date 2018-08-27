Browder Davasında Son Kararı Adalet Bakanı Verecek...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Rusya’da vergi kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında kovuşturma bulunan ve bir numaralı düşmanı olarak anılan Amerikalı işadamı Bill Browder’le ilgili davanın kritik bir noktada bulunduğu ifade edildi.



Politis gazetesi “Browder Konusunda İonas Karar Verecek- Geniş Boyutlara Sahip Sansasyonel Dava Kritik Noktada” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Rum Adalet Bakanı İonas Nikolau’nun Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin Browder’in ara emri başvurusuyla ilgili verdiği kararı inceleyeceğini yazdı. Başsavcı Kostas Kliridis’le istişare edilerek, Rusya’nın talebinin yerine getirilip getirilmemesi konusunda atılacak bir sonraki adımlara ilişkin son kararları alacağı kaydedildi.



Gazete, Rusya’nın, Browder’in Güney Kıbrıs’taki yatırım faaliyetleriyle ilgili bilgilerin verilmesi konusunda bir talebi bulunduğunu anımsattı. Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin ise 3 Ağustos’ta, Browder ve yakın bir çalışma arkadaşının (Çerkasof), Rum Adalet Bakanlığı’nın Rusların talebini yerine getirmesini engelleyecek bir ara emri alınmasını talep ettikleri başvuruda, başvuru sahiplerinin, açtıkları davada iyi bir başarı şansına sahip olduklarına işaret ederek, başvuruyu reddettiği anımsatıldı.



Browder ile yakın çalışma arkadaşının (Çerkasof), Rusya’da aleyhlerinde yapılmakta olan araştırmanın, siyasi güdümlü olduğunu söylediği kaydedildi.



