Browder Davası… Rum Başsavcılığı: “Adli Yardımı Rededemeyiz”

Kıbrıs Rum Başsavcılığı, Rusya’nın, Browder’in Güney Kıbrıs’taki şirketlerinin araştırılmasına ilişkin Güney Kıbrıs’tan talep ettiği adli yardımın reddedilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, “Browder İçin Eylül Ayında Karar” başlıklı haberinde, Gazprom şirketinin hisselerini satın alan ve ardından vergi kaçırmakla suçlanan ABD’li milyoner Bill Browder’in, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde, Rus yetkililerle davayla ilgili iş birliği yapmasını yasaklayan geçici ara emri alınmasına ilişkin açtığı davanın görülmesi çerçevesinde Başsavcılığın mahkemedeki görüşlerine yer verdi.

Habere göre Başsavcılık Temsilcisi Theano Mavromustakis, Rum makamlarına, Rus makamlarıyla iş birliğini yasaklayan ara emri alınması durumunda bunun yetkilerin ayrılığı ilkesini ihlal etmiş olacağını belirtti.

Mavromustakis, Browder’in Güney Kıbrıs’taki şirketlerinin araştırılmasına ilişkin Rusya’nın, (Güney Kıbrıs’tan) talep ettiği adli yardımın reddedilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Mavromustakis ayrıca geçici ara emri alınması için gerekli önkoşulların yerine getirilmediğini, Rusya’nın, Rum Yönetimi’ne sunduğu adli yardım talebiyle, Browder’in iadesi ve kovuşturulmasını istemediğini, Güney Kıbrıs’taki bazı şirketlerinin araştırılmasını talep ettiğini vurguladı.

Mavromustakis, Rusya’nın talebiyle ilgili kararı verecek tek yetkilinin ise Adalet Bakanı olduğunu belirtti.

