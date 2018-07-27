banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95360
ALTIN
190.628
DOLAR
4.8534
STERLİN
6.3480
EURO
5.6443
Döviz kurları!
Döviz kurları
Kıskançlık cinayet işletti!
KISKANÇLIK CİNAYET İŞLETTİ!
Otobüste taciz iddiası
OTOBÜSTE TACİZ İDDİASI
Kızını taciz etti
KIZINI TACİZ ETTİ
banner282
Flaş Haber
Otobüste taciz iddiası
Kapat

Browder Davası… Rum Başsavcılığı: “Adli Yardımı Rededemeyiz”

Kıbrıs Rum Başsavcılığı, Rusya’nın, Browder’in Güney Kıbrıs’taki şirketlerinin araştırılmasına ilişkin Güney Kıbrıs’tan talep ettiği adli yardımın reddedilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Browder Davası… Rum Başsavcılığı: “Adli Yardımı Rededemeyiz”

Kıbrıs Rum Başsavcılığı, Rusya’nın, Browder’in Güney Kıbrıs’taki şirketlerinin araştırılmasına ilişkin Güney Kıbrıs’tan talep ettiği adli yardımın reddedilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

27 Temmuz 2018 Cuma 08:06
Browder Davası… Rum Başsavcılığı: “Adli Yardımı Rededemeyiz”

 Kıbrıs Rum Başsavcılığı, Rusya’nın, Browder’in Güney Kıbrıs’taki şirketlerinin araştırılmasına ilişkin Güney Kıbrıs’tan talep ettiği adli yardımın reddedilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, “Browder İçin Eylül Ayında Karar” başlıklı haberinde, Gazprom şirketinin hisselerini satın alan ve ardından vergi kaçırmakla suçlanan ABD’li milyoner Bill Browder’in, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde, Rus yetkililerle davayla ilgili iş birliği yapmasını yasaklayan geçici ara emri alınmasına ilişkin açtığı davanın görülmesi çerçevesinde Başsavcılığın mahkemedeki görüşlerine yer verdi. 
Habere göre Başsavcılık Temsilcisi Theano Mavromustakis, Rum makamlarına, Rus makamlarıyla iş birliğini yasaklayan ara emri alınması durumunda bunun yetkilerin ayrılığı ilkesini ihlal etmiş olacağını belirtti. 
Mavromustakis, Browder’in Güney Kıbrıs’taki şirketlerinin araştırılmasına ilişkin Rusya’nın, (Güney Kıbrıs’tan) talep ettiği adli yardımın reddedilmesinin mümkün olmadığını belirtti. 
Mavromustakis ayrıca geçici ara emri alınması için gerekli önkoşulların yerine getirilmediğini, Rusya’nın, Rum Yönetimi’ne sunduğu adli yardım talebiyle, Browder’in iadesi ve kovuşturulmasını istemediğini, Güney Kıbrıs’taki bazı şirketlerinin araştırılmasını talep ettiğini vurguladı.  
Mavromustakis, Rusya’nın talebiyle ilgili kararı verecek tek yetkilinin ise Adalet Bakanı olduğunu belirtti. 
 

banner288
Son Güncelleme: 27.07.2018 11:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dış Rumlar Konferansı Devam Ediyor...
Dış Rumlar Konferansı Devam Ediyor...
Yangınla Mücadele İçin İki Uçak!
Yangınla Mücadele İçin İki Uçak!
Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Ermeni Diaspora İş Birliği!
Güney Kıbrıs, Yunanistan Ve Ermeni Diaspora İş Birliği!
Mavroyannis’ten “Kıbrıs Sorununda Dönem Sonu” Uyarısı!
Mavroyannis’ten “Kıbrıs Sorununda Dönem Sonu” Uyarısı!
AİHM’e Başvurulduktan Sonra Araştırılmaya Başlandı
AİHM’e Başvurulduktan Sonra Araştırılmaya Başlandı
Dış Rumlar Konferansı Başladı… Anastasiadis: “Güvenlik Diken”
Dış Rumlar Konferansı Başladı… Anastasiadis: “Güvenlik Diken”
Europol Müdürü Güney Kıbrıs’ı Ziyaret Edecek...
Europol Müdürü Güney Kıbrıs’ı Ziyaret Edecek...
Çavuşoğlu’nun Ziyaretine Tepkiler...
Çavuşoğlu’nun Ziyaretine Tepkiler...
Unfıcyp Konusunda Müzakereler Sürüyor...
Unfıcyp Konusunda Müzakereler Sürüyor...
Limasol Kazasında Büyük Yangın!
Limasol Kazasında Büyük Yangın!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim