Brıtısh Councıl’a Tepki

“British Council” tarafından KKTC’de düzenlenen İngiltere’deki üniversiteleri tanıtma etkinliğine Güney Kıbrıs’tan tepki geldi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Eğitim Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklamasında, British Council’ın her yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’de tanıtım etkinliği düzenlemesinden “üzüntü ve hoşnutsuzluk” duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, bu etkinliğin Rum Eğitim Bakanlığı’nın tüm girişim ve itirazlarına rağmen gerçekleştirildiği belirtilirken, British Council’ın resmi internet sitesinde ise sadece Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen etkinliğe yer verildiği iddia edildi.