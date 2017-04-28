Brexit Müzakere Prosedürüne Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri De Eklendi

İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılması için yapılacak müzakerelerde izlenecek prosedürle ilgili metne Kıbrıs’taki İngiliz üslerinde çalışan ve/veya yaşayan kişilerin haklarının güvenceye alınması da eklendi. 27’ler tarafından siyasi düzeyde oluşturulan metnin yarın Brüksel’de düzenlenecek olağanüstü toplantıda onaylanacağı haber verildi.

Lefkoşa, 28 Nisan 17 (.): İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılması için yapılacak müzakerelerde izlenecek prosedürle ilgili metne Kıbrıs’taki İngiliz üslerinde çalışan ve/veya yaşayan kişilerin haklarının güvenceye alınması da eklendi. 27’ler tarafından siyasi düzeyde oluşturulan metnin yarın Brüksel’de düzenlenecek olağanüstü toplantıda onaylanacağı haber verildi.

Fileleftheros “AB: Üsler İçin Yeşil Işık” başlıklı haberinde kamuoyunda Brexit olarak nitelendirilen İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılması için yapılacak müzakerelerde izlenecek prosedürle ilgili dün benimsenen metnin İngiliz üsleriyle ilgili 12’nci paragrafını şöyle aktardı:

“Birlik, Birleşik Krallığın Kıbrıs’taki egemen üs bölgeleriyle ilgili düzenlemeler konusunda Birleşik Krallıkla anlaşacak ve bu yönde Kıbrıs Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasındaki, AB Hukuku’na uygun ikili anlaşmaları ve çözümleri, özellikle de egemen üs bölgelerinde yaşayan ve/veya çalışan Avrupa vatandaşlarının hak ve çıkarlarının güvenceye alınması bağlamında tanıyor.”

Gazete 27’ler tarafından ilke olarak benimsenen metni Güney Kıbrıs ile İngiltere’nin anlaşma şartlarını, üslerdeki vatandaşların haklarının güvenceye alınması bağlamında (3’üncü protokol çerçevesinde) müzakere edeceğini ve ardından AB’nin, Avrupa Hukuku’na uygun olması şartıyla, söz konusu anlaşmayı onaylayacağını yazdı.

Haberde, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Lüksemburg’da gerçekleştirilen olağanüstü Genel İşler Konseyi toplantısı sırasında, İngiltere’nin AB’den ayrılma müzakerelerinde izlenecek protokolle ilgili metne İngiliz üsleriyle ilgili maddenin konulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği kaydedildi.

(ŞA/HÖ)