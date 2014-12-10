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Boru Hattı Fizibilite Çalışması İçin 3-4 Milyon Euro

Rum ve Yunan Enerji Bakanları’nın, AB’dan East Med Pipeline” (Doğu Akdeniz Boru Hattı) projesinin fizibilite çalışması için 3-4 milyon Euro istediği haber verildi.

Boru Hattı Fizibilite Çalışması İçin 3-4 Milyon Euro

Rum ve Yunan Enerji Bakanları’nın, AB’dan East Med Pipeline” (Doğu Akdeniz Boru Hattı) projesinin fizibilite çalışması için 3-4 milyon Euro istediği haber verildi.

10 Aralık 2014 Çarşamba 09:21
Boru Hattı Fizibilite Çalışması İçin 3-4 Milyon Euro
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 Rum ve Yunan Enerji Bakanları’nın, AB’dan East Med Pipeline” (Doğu Akdeniz Boru Hattı) projesinin fizibilite çalışması için 3-4 milyon Euro istediği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Fizibilite Çalışması İçin AB’den 4 Milyon Euro… Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’den Sevkovic’e Ortak Talep” başlıklarıyla verdiği haberinde, Rum-Yunan Enerji Bakanları Yorgos Lakkotripis ile Yannis Maniatis’in, Avrupa’ya doğalgaz aktarımı için İsrail ile birlikte bir ortak boru hattı oluşturulmasının ne derece teknik olarak mümkün ve ekonomik olarak sürdürülebilir olduğuyla ilgili çalışmalar yapılması ve saptamalarda bulunulması amacıyla AB’ya ekonomik destek başvurusunda bulunduğunu yazdı.

Lakkotripis ve Maniatis’in AB’nin Enerji Birliği’nden Sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ile yaptıkları görüşmede, Brüksel’den 3-4 milyon Euro arasında ekonomik destek istediğini kaydeden gazete, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, komisyonun mart ayında ortak çıkar projeleri listesini oluşturması öncesinde, ocak ayında konuyu Brüksel ile yeniden görüşmesinin beklendiğini aktardı.

Alithia gazetesi de “East Med İçin Konuştular” başlığıyla verdiği haberinde, Lakkotripis ile Maniatis’in Sefcovic ile yaptığı görüşmeye verdi.

Görüşmede, İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan-İtalya doğalgaz koridorunun (East Med Corridor) AB enerji güvenliği konusunda hayata geçirilmesinin öneminin ele alındığını kaydeden gazete, görüşmeye İsrail Enerji Bakanı Silvan Salom’un da katılmasının planlandığını, ancak ülkesindeki seçimlerden dolayı bu yükümlülüğünü yerine getiremediğini hatırlattı.

Habere göre, Lakkotripis, Sefcovic’i, bölgedeki ülkelerin doğalgaz rezervlerinden ekonomik istifade için çeşitli seçenekleri değerlendirme çabalarını desteklemeye çağırırken; Maniatis, East Med projesinin avantajlarına dikkat çekti.

Gazete, projeyle ilgili kendisine sunulan verilere ilgi gösterdiği söylenen Sefcovic’in, Avrupa Komisyonu’nun projeyi destekleme yöntemlerini araştırma söz verdiğini yazdı.

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