BM’deki Rum Daimi Temsilciliği’nden Yine Şikayet

BM’deki Rum Daimi Temsilciliği’nin, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki faaliyetlerini, sözlü nota ile BM’ye şikayet ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi BM’deki Rum Daimi Temsilciliği sözlü notayı 14 Kasım tarihinde gönderdiğini, dün ise bunun resmi belge olarak dolaşmaya başladığını yazdı.

Simerini gazetesine göre sözlü notada, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Güney Kıbrıs aleyhine olan yasa dışı faaliyetlerinin azalmadan devam ettiği ve kısa bir zaman önce ise yükselişe geçtiği” iddia edildi.

Gazete Güney Kıbrıs’ın, sözlü nota içerisinde ayrıca “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB içerisindeki egemenlik haklarının çiğnendiğini” de ileri sürdü.