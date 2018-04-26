Bm’ye Türkiye Hakkında Şikayet Mektubu

Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.): Güney Kıbrıs’ın BM’deki daimi temsilcisi Kornilios Korniliu, BM Genel Sekreteri’ne 2 Nisan’da gönderdiği mektupla Türkiye’yi şubat ayında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ulusal hava sahasını ihlal etmek ve kapalı limanlarını kullanmakla” suçladı.Fileleftheros’un “Yeni Türk Tahrikleri Konusunda BM’ye Şikayet” başlıklı haberine göre “şikayet” mektubunda KKTC devletinin şubat ayı içerisinde, Türk Hava Kuvvetleri’nin tatbikatları nedeniyle 3 NOTAM yayımladığı bilgisi de verildi.Mektupta Türk ticari uçaklarının Ercan Havaalanı’nı sistemli olarak kullandıkları, “Lefkoşa FIR Hattı içerisindeki sivil ve askeri uçakların radyo (telsiz) çağrıları ile taciz edildiği ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ulusal hava sahasında ihlallerde bulunulduğu” da iddia edildi.Korniliu, BM Güvenlik Konseyi’nde resmî belge olarak dağıtımı yapılan mektubunda şikayet ettiği eylemlerin “ayrılıkçı varlık rejimi” olarak nitelediği KKTC’yi yükselterek “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini sabote etme” maksadı taşıdığı iddiasına da yer verdi.(ŞA/ŞEB)