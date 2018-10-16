Bm Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs Raporunu Güvenlik Konseyi’ne Sundu

Lefkoşa, 16 Ekim 18 (.): Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs raporunu dün akşam BM Güvenlik Konseyi’ne sunması, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.





Politis gazetesi “Lute Niyetlerin Açıklığa Kavuşması İçin Geri Dönüyor- Guterres’ten Yeni Müzakere Sürecine İlişkin Şartlar” başlıklarıyla manşetten yayımladığı haberinde, Guterres’in “sürecin sonsuz olmayacağı konusunda uyarılarda bulunduğunu, aynı zamanda yeni bir çabanın başarılı olması için belki de yeni fikirlere ihtiyaç olduğunu kabul ettiğini” yazdı.Guterres’in raporda, Kıbrıs’la ilgili geçici olarak görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute’un geri döneceği haberini verdiğini de kaydeden gazete, Lute’un “temel meselelerde görüş birliği olup olmadığı konusundaki gerçek boyutu, aynı zamanda tarafların sürece yeni fikirler katma konusundaki isteğini değerlendireceğini” belirtti.Gazete, Guterres’in raporda “kapsamlı bir müzakere sürecinin başlamasından önce, tarafların, müzakereler aracılığıyla Kıbrıs sorununda olası bir sonuca ilişkin uygun bir başlangıç noktası teşkil edebilecek şartlar konusunda anlaşmaları gerektiğini” vurguladığını da aktardı.Guterres’in “yeni bir çabanın sonuç getirmesi için, ekstra yeni fikirlere ihtiyaç duyulabileceğini” kabul ettiğini de yazan gazete, Guterres’in “sonu olmayan bir sürece sürekli destek verilmesinin artık geçmişte kaldığına” işaret ettiğini de iletti.Gazete Guterres’in raporda, BM Güvenlik Konseyi’nin Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) uygulanmasına dair yeni çabalarda bulunulmasına ilişkin teşviklerine rağmen, sınır kapılarının açılması sürecindeki kısmi ilerleme haricinde, herhangi bir ilerleme yaşanmadığını ifade ettiğini de belirtti.Fileleftheros gazetesi ise “Guterres’ten Açık Pencere” başlıklı haberinde, Genel Sekreter’in raporunun dün gece sunulmasının beklendiğini yazdı.Guterres’in Kıbrıs sorunundaki çabaların sürmesi için açık pencere bıraktığını yazan gazete, Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasında yapılması beklenen görüşmeye yatırım yaptığını, Kıbrıs sorunundaki çıkmazla ilgili sorumluluk yüklemeyeceğini, aynı zamanda raporunda bilindik eşit mesafeler çerçevesinde hareket edeceğini yazdı.Gazeteler, Guterres’in raporunda kapsamlı çözüm perspektiflerinin canlı olduğu değerlendirmesi yaptığını da yazdılar.Haber Haravgi’de “Niyetlerin Açıklığa Kavuşması İçin BM’den Uzatma- Lute’tan Yeni Keşif Çabası- Guterres Raporunda Sürecin Net Bir Zaman Ufkuna Sahip Olacağına İşaret Ediyor”, Alithia’da ise “Perspektifler Görüyor, Lute’u Yeniden Gönderiyor” başlıklarıyla yer buldu.ANASTASİADİSFileleftheros’a göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise dün yaptığı bir açıklamada, Guterres’in raporundan ne beklediğinin kendisine sorulması üzerine “bunun bir diyaloğa yol açması umuduyla, yeni bir keşif çabası perspektifleri meydana getirecek bir rapor olmasını umduğunu” söyledi.Gazete Anastasiadis’in gevşek federasyon konusunda aldığı eleştirilere yönelik yorumunun ise “dikkatli bir şekilde oturup, açıklamalar yapmadan ve önceden reddetmeden fikir alışverişinde bulunulduğu zaman ulusal çıkarlara hizmet edildiği” şeklinde olduğunu yazdı.Gazeteye göre açıklamasında “ortaya düşünülmesi için bir şey koyduğunu” ifade eden Anastasiadis “en nihayetinde bunun mümkün olup olmadığını; neyin mümkün olduğunu veya olmadığını; bir durgunluğun sonuçlarının ne olacağını veya bazı kişilerin takip edilmesinde ısrar ettiği şeylerde kalınması durumunda, çözümün arzu edilen işlevselliğiyle ilgili sonuçların ne olacağı konusunda aralarında konuşmaları için bir sorumluluk duygusuna sahip olmalarının daha iyi olacağını” belirtti.“Yapılan bu tarz açıklamalarla, bazı kişilerin söylediklerine güven duymamasının doğal olduğunu” ifade eden Anastasiadis, daha fazla bir şey söylemek istemediğini belirterek, Rum Ulusal Konseyi’nin önümüzdeki Salı günü yapacağı toplantıya atıfta bulundu ve diğerlerinin izlediği yolu izlemeyeceğini vurguladı.Anastasiadis’in açıklaması Haravgi’de ise “Başkan Anastasiadis Yeni Bir Keşif Çabası Umuyor-Üzerinde Hem Fikir Olunanlarda Israr Etmek Dogmatik” başlığıyla yer buldu.(İY/GÜL)