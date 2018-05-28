Bm Genel Sekreteri Guterres En Çok Anastasiadis’le İlgili Hayal Kırıklığı İçerisinde

Lefkoşa, 28 Mayıs 18 . BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki liderlerin icraatlarından ve bazı hareketlerine ilişkin olarak “en çok da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten hayal kırıklığı içerisinde olduğu” belirtildi.





Politis gazetesi “Guterres Kıbrıs Sorununu Hareket Ettirmek İçin İstediğini Almadı- İki Liderden de Hayal Kırıklığı İçerisinde-Kaçırılan Fırsatlar” başlıklı manşetten ve iç sayfadaki haberinde diplomatik kaynaklara dayanarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “Kıbrıs’taki iki liderin icraatlarından, konuları ele almalarından ve özellikle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten dolayı” hayal kırıklığı içerisinde olduğunu ifade ettiğini yazdı.Gazete aynı kaynakların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, aynı görüşlerini dile getirdiği kamuoyu açıklamalarının dışında, Kıbrıs sorununu geride bırakarak, güncel olan başka konulara odaklandığı gözleminde bulunduklarını belirtti.Gazete Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan kanadından, son dönemdeki çalışmalara ilişkin somut görüşün, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’tan geldiğini de yazdı.Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “etkin bir şekilde arzulamaksızın”, müzakerelerin yeniden başlaması perspektifinin bulunduğu imajını korumak istediğini yazan gazete bunun, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Guterres çerçevesinin olduğu şekliyle stratejik anlaşma olarak imzalanması şeklindeki ani önerisinin ardından daha yoğun olduğunu belirtti.Habere göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisinin daha kolay uygulanabilir olduğu şeklindeki görüşe sahip diplomatik kaynaklar, bunun, Crans Montana görüşmelerinin kazanımlarında, tarafların taahhüdünü “kapatmak” için kullanılmasının da mümkün olduğunu vurguladılar.Üstelik, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, “Cumhurbaşkanı Akıncı sessizliğini korurken ve de Türkiye’deki siyasi sahne Kıbrıs sorununda alternatif çözümlerden bahsederken”, konferansın başarısızlığının ardından, “Akıncı’nın önerisinden faydalanılmasının mümkün olduğu anda, Guterres çerçevesinin yorumlanmasına (değerlendirilmesi) ilişkin tartışmada ısrar etmesinin”, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e başka mesajlar verdiğini de belirtti.Gazete aynı haberinin içerisinde, iki toplum liderinin, Guterres çerçevesi (BM Genel Sekreteri’nin kendisinin istediği şekilde) içerisindeki sürecin devam etmesinin nasıl mümkün olacağına ilişkin minimum uzlaşma noktası bulmakta isteksizken, ileriye yönelik tek yolun, geçici danışman atanacağı Rum basınınca iddia edilen Jane Holl Lute\'nin başlayacağı ağız yoklamaya yönelik temaslar süreci olduğunu yazdı.BM içerisindeki kaynakların, Lute’nin rolünün, sürecin devamını başlatmak değil iki tarafın ve garantörlerin görüşleri konusunda ağız yoklama ve bu değerlendirmeleri BM Genel Sekreter’e iletmek olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini yazan gazete, Lute ile ilgili tercihin henüz resmen açıklanmamasına karşın bunun, Kıbrıs’taki iki tarafça kabul edildiğini savundu.(FK/HÖ)