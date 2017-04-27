Bm Eıde’ye Bir Kez Daha Arka Çıktı

BM’nin, bir kez daha, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye tam güven belirttiği bildirildi.

Lefkoşa, 27 Nisan 17 : BM’nin, bir kez daha, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’ye tam güven belirttiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, BM Sözcüsü Stefan Dujarric’in, gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias tarafından yazılan ve Eide’yi “Türk tarafının lobiciliğini yapmakla” suçlayan mektubunu aldığını teyit ettiğini yazdı.

Habere göre Dujarric, barış müzakerelerinin Kıbrıslı olduğunu, müzakerelere iki lider tarafından önderlik edildiğini ve sürecin, Eide aracılığıyla kolaylaştırıldığını kaydetti.

Dujarric, Guterres’in Eide’ye güveninin tam olduğunu ve iki yetkilinin, uluslararası unsurlarla devamlı temas halinde olduklarını belirterek, birleşik bir Kıbrıs’ın, AB’nin tam üyesi olacağını vurguladı.

Dujarric’e Pazartesi günü, mektupla ilgili soru sorulmuş, ancak Dujarric, mektubu görmediğini söylemişti. Dujarric, Guterres’in Eide’ye güveninin tam olduğunu, o gün yine belirtmişti.

(GE/ŞEB)