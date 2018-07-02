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"bm’den Kıbrıs Sorununda Stratejik Anlaşma Arayışı" İddiaları

Lefkoşa, 2 Temmuz 18 (.): Kıbrıs prosedürünün bir stratejik anlaşma ile ilerlemesi için ortam yaratılmaya çalışıldığı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Amerikalı Jane Holl Lute’u danışmanı ilan etmek için yeşil ışık beklediği öne sürüldü. 

"bm’den Kıbrıs Sorununda Stratejik Anlaşma Arayışı" İddiaları

Lefkoşa, 2 Temmuz 18 (.): Kıbrıs prosedürünün bir stratejik anlaşma ile ilerlemesi için ortam yaratılmaya çalışıldığı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Amerikalı Jane Holl Lute’u danışmanı ilan etmek için yeşil ışık beklediği öne sürüldü. 

02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:38
Lefkoşa, 2 Temmuz 18 (.): Kıbrıs prosedürünün bir stratejik anlaşma ile ilerlemesi için ortam yaratılmaya çalışıldığı ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Amerikalı Jane Holl Lute’u danışmanı ilan etmek için yeşil ışık beklediği öne sürüldü. 
Fileleftheros; “Temmuzda Araştırma Temasları… Bir ‘Stratejik Anlaşma’ Referandumu Etkisizleştirebilir” başlığıyla aktardığı New York çıkışlı haberinde BM’nin  ABD ve İngiltere’nin  desteğiyle bir “stratejik anlaşma” hedeflediğini savundu.
Edindiği bilgilere dayanarak Kıbrıs prosedürünün “süratle” ilerlemesine ortam yaratılmamakta olduğuna işaret eden gazeteye göre BM stratejik anlaşmayı, “Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında geri dönüşü olmayan oldubitti yaratmak için istediği değerlendiriliyor.”
Genel Sekreter’in, Lute’un danışman atamasını ilan etmek için Ankara’dan yeşil ışık beklediği ve “beklenmedik bir gelişme olmazsa Lute’un, Temmuz ayı içerisinde taraflarla araştırma temaslarında bulunacağı” savunuldu.
Guterres’in, son iyi niyet misyonu raporunda, “önümüzdeki dönem taraflarla kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere bir yetkiliyi danışman atayacağını,  tarafların müzakerelere yeniden başlamak için ortak karar alması halinde 30 Haziran 2017’de Crans Montana’da sunduğu 6 maddelik çerçevenin stratejik anlaşma ve kapsamlı çözüme hazırlık hedefli müzakerelere zemin teşkil edebileceğini” kaydettiğini hatırlattı.
Gazete iyi niyet misyonu raporunda diğer bir “kayda değer noktanın” da Guterres’in “liderleri, müzakerelerin muhtemel yeniden başlaması halinde gizliliğinin korunabilmesi için mekanizmalar düşünmeye teşvik etmesi” olduğunu yazdı, haberini şu ifadelerle tamamladı: 
“Zaman zaman basına, çeşitli çevrelerin, referandumun by pass edilmesi ve anlaşmanın mecliste onaylanmasının yeterli olması için bir şekilde bir formül bulunmasına dair düşünce ve öneriler yansıyor. ‘Stratejik anlaşma’ bu yönde ‘yegâne fırsatı’ sağlıyor görünüyor. Bağlayıcı yükümlülükler dayatacağından ‘stratejik anlaşma’nın,  referandum zamanı geldiğinde ‘baskı unsuru’ olarak kullanılabileceği şeklinde yorumlanıyor.”  
(ŞA/HÖ) 

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