Bm Barış Gücü’nün Gitmesi “söz Konusu Değil”

Lefkoşa, 3 Mayıs 17 (.): BM’nin barış prosedürleriyle ilgili giderlerinin yıllık yüzde 30’unu karşılayan ABD’nin, BM’ye verdiği parayı azaltma açıklamasının Güney Kıbrıs’ta BM Barış Gücü’yle ilgili tartışma başlattığı haber verildi.

Alithia, “UNFICYP’in Gitmesi Söz Konusu Değil, Daha Çok Tıraşlanır” başlıklı haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırarak, “Kıbrıs Barış Gücü’nün hizmetlerini sonlandırmasının söz konusu olmadığını ancak önümüzdeki yıllarda rolünün ‘çok gerekli’den ‘gerekli’ye indirgenebileceğini, bunun da idame maliyetlerinin düşmesini gündeme getireceğini yazdı.

BM Barış Gücü’nün görev süresi her yenileneceğinde, Kıbrıs’ta bu kadar büyük bir güce gerek olup olmadığı tartışması yaşandığına dikkat çekilen haberde, Rum tarafının bu konuda “BM olmadan, Kıbrıs’ta silahlı çatışma başlaması ve Türk kuvvetlerinin ara bölgeye yayılması tehlikesinin artacağı” argümanına sahip olduğu hatırlatıldı.

(ŞA/FEZ)