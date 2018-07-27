Bm Barış Gücü’nün Adadaki Görev Süresi 6 Ay Daha Uzatıldı

BM GÜVENLİK KONSEYİ’NDEN SÖZLÜ UYARI: “SON KEZ UZATIYORUZ”

Lefkoşa, 27 Temmuz 18 : BM Güvenlik Konseyi, dün, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki görev süresini 6 ay daha uzatacak kararı onayladı.

Alithia gazetesi, edindiği bilgilere dayanarak, BM Güvenlik Konseyi’nin, UNFICYP’in görev süresini son kez uzattığı konusunda sözlü uyarıda bulunduğunu kaydederken, Rum diplomatik heyetin, UNFICYP’in görev süresinin uzatılması için “büyük savaş verdiğini” ve en önemli rolü de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Kıbrıs sorununda nihai sonuca ulaşabilmesi için zaman tanımak adına BM Genel Sekreterliği’nin oynadığını yazdı.

Gazete, en önemli noktalardan birinin, BM Güvenlik Konseyi’nin Guterres’ten, iyi niyet misyonuyla ilgili rapor hazırlamasını ve BM’nin atadığı geçici danışman Jane Holl Lute’un adadaki istişarelerinin sonuçlarını 15 Ekim 2018 tarihine kadar netleştirmesini istemesi olduğunu kaydetti.

Habere göre, BM Güvenlik Konseyi, bunlara ek olarak, Guterres’ten, Güven Yaratıcı Önlemler’deki ilerleme de dahil, UNFICYP ile ilgili kararın uygulanması konusunda, 10 Ocak 2019’a kadar rapor hazırlamasını; gerekli durumlarda da konseyi, olaylara dair bilgilendirmesini talep etti.

Gazete, toplantıda ABD tarafının, kendi açısından önem taşıyan bazı unsurların karara dahil edilmesi için baskı yaptığını yazdı.

Habere göre ABD’nin baskısı üzerine, Guterres’in hazırlayacağı rapor ile Lute’un temaslarının sonuçlarını netleştirmesi talebiyle ilgili paragrafa düzenleme yapılarak tarih kondu ve yine ABD’nin talebiyle, ilerleme eksikliği yaşandığı ifadesi karara eklendi.

Gazete, BM Güvenlik Konseyi’nin, Guterres’in 14 Haziran 2018 ve 6 Temmuz 2018 tarihli raporlarını memnuniyetle karşılayarak, Kıbrıs sorununun çözümünün öncelikle “Kıbrıslılara” bağlı olduğunu ve BM’nin de, taraflara bütünlüklü bir çözüm için yardımcı olunmasında önemli rol oynadığını belirttiğini yazdı.

Jane Holl Lute’un atanmasını da memnuniyetle karşılayan BM Güvenlik Konseyi, tarafları ve müdahil olan kesimleri gereken siyasi iradeyi göstererek, yaratıcı ve aktif şekilde, BM himayesindeki prosedürün yeniden başlatılmasına katkı koymaya ve başarı olasılıklarını zedeleyecek eylemlerden kaçınmaya çağırdı.

Gazete, BM Güvenlik Konseyi’nin, Guterres’in Yeşil Hat güvenliğinin istikrarlı olduğu konusundaki değerlendirmesine de vurgu yaparak, tarafları, askeri statükonun ihlalleri de dahil, gerginlik yaratacak herhangi bir eylemde bulunmamaya davet ettiğini yazdı.

Habere göre BM Güvenlik Konseyi, ara bölgedeki durumun, adadaki iki tarafın BM’nin kullandığı memorandumun uygulanmasını kabul etmesi ve uygulanmasına yardım etmesi halinde daha iyi hale geleceğine işaret etti.

BM Güvenlik Konseyi, ara bölgede bulunan mayınlı bölgeye erişimin kısıtlanması nedeniyle üzüntüsünü dile getirirken, bu mayınların bir an önce temizlenmesi gerektiğine işaret etti.

Gazete, BM Güvenlik Konseyi’nin kayıplar konusuyla ilgili olarak da, kayıpların akıbetinin belirlenmesi için yapılan faaliyetlerin yoğunlaştırılması gerektiğini ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yaptığı işi takdir ettiğini belirttiğini yazdı.

RUM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KARARIN ONAYLANMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklama yaparak, BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’in görev süresinin uzatılması kararının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını kaydettiğini yazdı.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı, Lute’un atanmasının BM Güvenlik Konseyi tarafından memnun edici bir gelişme olarak nitelendirilmesinin ve taraflara siyasi irade göstermeleri için çağrı yapmasının önemine vurgu yaptı.

KİPRİANU: “UNFICYP RAPORUNUN MÜZAKERE SÜRECİYLE BAĞLANMASI OLUMSUZ GELİŞME”

Bu arada, Haravgi gazetesi, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Astra’ya yaptığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasını müzakere süreciyle bağlamasının olumsuz bir gelişme olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Kiprianu, uluslararası toplumda neden bu tavrın olduğu konusunun aydınlatılması gerektiğini kaydederken, Kıbrıs sorununun çözümü için daha fazla istek ve daha fazla çaba gerektiğine vurgu yaptı.

Kiprianu, müzakerelerin yeniden başlamaması lüksünün bulunmadığını ve Guterres’in ikna olmaması halinde, müzakerelerin yeniden başlamasının çok zor olduğunu söyledi.

(GE/HA)

