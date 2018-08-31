Bm Barış Gücü’ne Şili’den Asker...

Lefkoşa, 31 Ağustos 18 : Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’ne Şilili 14 askerin katılacağını yazdı.
Fileleftheros gazetesi, “Di logo” dergisinde çıkan bilgilere dayandırdığı haberinde, Şilili askerlerin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün faaliyetlerine destek veren 32 kişilik Şili biriminin bir parçası olacağını yazdı.
Hazırlıkların son aşamada olduğunu kaydeden gazete, askerlerin, Eylül ayı başlarında görevlerini resmen üstleneceğini aktardı.
(HC/SEL)
Fileleftheros gazetesi, “Di logo” dergisinde çıkan bilgilere dayandırdığı haberinde, Şilili askerlerin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün faaliyetlerine destek veren 32 kişilik Şili biriminin bir parçası olacağını yazdı.
Hazırlıkların son aşamada olduğunu kaydeden gazete, askerlerin, Eylül ayı başlarında görevlerini resmen üstleneceğini aktardı.
(HC/SEL)