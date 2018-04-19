BM SÖZCÜSÜ DUJARRİC’İN KIBRIS AÇIKLAMASI

BM SÖZCÜSÜ DUJARRİC’İN AÇIKLAMASI VE TÜRK TARAFININ ÇAVUŞOĞLU’NUN ZİYARETİYLE YENİ HAREKETLER HAZIRLADIĞI İDDİASI



Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Birleşmiş Milletler’in (BM) bu aşamada Kıbrıs sorununda iki liderden daha fazla ağırlık üstlenme niyeti olmadığı ifade edildi.



Fileleftheros gazetesi “İlk Söz Liderlerde… Türk Tarafı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ziyaretiyle Yeni Hareketler Hazırlıyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanlığı’na herhangi bir atama yapılmadığına dair açıklamasının, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından yapılacak hareketlerin, liderlerin girişiminin ardından beklenmesi mesajıyla birlikte, topu geri Kıbrıs’a gönderdiği” yorumunu yaptı.



Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve KKTC hükümetiyle Türk tarafının bir sonraki adımlarını belirlemek için KKTC’ye geleceğini de öne süren gazete, bu adımların Türkiye’deki seçim kampanyasından etkileneceğinin açık olduğunu öne sürdü.



Gazete gerek New York, gerek başka yerlerde ifade edilen şeylerden, liderlerin görüşmenin olumlu bir adım olduğuna işaret edildiğini, ancak görüşmenin tek başına yeterli olmadığı mesajının gönderilmekte olduğunu da kaydetti.



Habere göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise açıklamasında, “müzakerelerin başlaması için BM Genel Sekreterine Kıbrıs Türk ve Rum tarafından ortak bir çağrı yapılması şartı olmadığını” belirtti.



“Garantilerin kaldırılması ve işgal birliklerinin çekilmesinden söz ettikleri andan itibaren, buna paralel olarak Ankara’da ne olduğunun da incelenmesi gerektiğini” iddia eden Prodromu, “BM’deki bilgiler ve düşüncelerin, özel bir temsilci atanmasının katalizör rol oynayabileceği yönünde olduğunu” aktardı.



Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yarın KKTC’ye geleceğini ve bu ziyaretin Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili olduğunun düşünüldüğünü de ileri süren gazete, ziyaretin liderin yemeğinden hemen sonra gerçekleşeceğine dikkati çekti.



Politis gazetesi de “Atama Zor” başlıklı haberinde, BM’nin özellikle de Türkiye’deki ortam yüzünden temsilci atamaya acele etmediğini öne sürdü.



Gazete Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkedeki cumhurbaşkanlık seçimlerinin hızlandırılmasına dair açıklamasının, BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili geçici temsilci atanmasına ilişkin yapılan görüşmelerde veya BM temsilcisi tarafından keşif temasları gerçekleştirilmesinde, engel teşkil ettiğini de öne sürdü.



Gazete, Türkiye başkentindeki ortamın yoğunlaşmasının beklendiğini, bunun ise Ankara, Atina, Londra ve Lefkoşa’da keşif temasları gerçekleştirilmesine karar verilmesi durumunda, BM Genel Sekreter yardımcısı Di Carlo’nun işini zorlaştıracağını ileri sürdü.



BM’nin, ileride atılacak olan adımlara kilitlenmiş olduğunu, çünkü liderler yemeğinin müzakerelerin Guterres çerçevesi temelinde yeniden başlaması mesajını verdiğini düşünmediğini kaydeden gazete, devamla BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric’in açıklamasına yer verdi.



AKEL: “GENEL SEKRETER İKNA OLMADI”



Gazeteye göre Dujarric’in açıklamalarını yorumlayan AKEL partisi ise, iki tarafın siyasi iradeye sahip olmadığı konusunda ikna olunduğunun ortaya çıktığını belirtti.



Habere göre AKEL sözcüsü Stefanos Stefanu, yaptığı açıklamada “BM Genel Sekreterinin, tarafların inisiyatifi kendisine bırakmalarını değil, siyasi iradeye sahip oldukları konusunda kendisini ikna etmelerini beklemekte ısrarcı olduğunu” ifade etti.



Bu arada gazeteler, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretinin gündeminde, yeni bir yol haritası olabileceğine dair açıklamaları yanı sıra, diğer partilerin Kıbrıs sorununda yaptıkları açıklamaları da yansıttılar.



Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberlere “BM Genel Sekreteri Liderlerde Siyasi İrade Bulmadı- AKEL İki Liderin Tarihi Sorumluluklarını Üstlenmesi Çağrısında Bulundu- Di Carlo’yla İlgili Spekülasyonlar- İşgal Altındaki Bölgelerde Çavuşoğlu’nun Ziyareti Sırasında Yeni Yol Haritası Görüyorlar” başlıklarıyla yer verirken, Alithia ise habere “İkisinin de İradesi Lazım… Çavuşoğlu Yarın İşgal Altındaki Bölgelerde- Kıbrıs Sorunundaki Verilerin İncelenmesi” başlıklarıyla yer ayırdı.



