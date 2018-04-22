Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.132
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.6966
EURO
4.9812
Kumyalı'da yangın
KUMYALI'DA YANGIN
Lefkoşa'da yangın
LEFKOŞA’DA YANGIN
Araç içerisindeki 1000 TL ile aletleri çaldı
BİR KİŞİ HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI
İş yerinin camını kırıp içeriye girdi
İŞ YERİNİN CAMINI KIRIP İÇERİYE...
banner256

BM'nin Kıbrıs Sorunundaki Senaryosu…

BM’nin, Kıbrıs sorununda şekillendirdiği senaryonun, bundan sonra atılacak adımların, BM Barış Gücü konularına bağlanmasına göndermede bulunduğu öne sürüldü.

BM'nin Kıbrıs Sorunundaki Senaryosu…

BM’nin, Kıbrıs sorununda şekillendirdiği senaryonun, bundan sonra atılacak adımların, BM Barış Gücü konularına bağlanmasına göndermede bulunduğu öne sürüldü.

22 Nisan 2018 Pazar 08:50
BM'nin Kıbrıs Sorunundaki Senaryosu…


“BUNDAN SONRA ATILACAK ADIMLARI BM BARIŞ GÜCÜ KONULARINA BAĞLAMA”

 BM’nin, Kıbrıs sorununda şekillendirdiği senaryonun, bundan sonra atılacak adımların, BM Barış Gücü konularına bağlanmasına göndermede bulunduğu öne sürüldü.
Fileleftheros “UNFICYP İle Anlaşmazlıklar… BM Genel Sekreteri’nin Bölgedeki Temsilcisinin Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs’la ilgili Raporu” başlıklı manşet haberinde, Türkiye’de, Cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınması kararının Genel Sekreter’in planladığı hareketlerini frenleyebilecek olsa da bugün geçerli olanın farklı bir şey olduğunu kaydetti.
Habere göre, bugün geçerli olan; niyet yoklamak üzere Haziran ayı içerisinde Lefkoşa, Atina, Ankara, Brüksel ve Londra’yı ziyaret edecek olan BM Genel Sekreteri temsilcisinin, rapor hazırlayarak Genel Sekreter Antonio Guterres’e ve Güvenlik Konseyi’ne sunacak olmasıdır.
Bu bölge turunu büyük ihtimalle 1 Mayıs itibarı ile göreve başlayacak olan Siyasi Konulardan Sorumlu yeni Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Di Carlo’nun yapacağı kaydedilen haberde, hazırlanacak raporun Güvenlik Konseyi’ne sunulacağı zamanın, Güvenlik Konseyi’nin BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması görüşmelerine denk geleceği belirtildi.

banner223
Böyle bir bağlantının Güney Kıbrıs’a şantaj olarak işleyeceğini belirten gazete, Güvenlik Konseyi’ndeki görüşme ışığı altında Rum tarafına, üçüncü tarafların, gerek Kıbrıs sorununda şart koşulmaksızın muhtemel yeni çabayla, gerekse doğal gaz konusundaki gibi geniş kapsamlı planlamalarıyla ilgili telkinlerine uyması yönünde baskı yapılacağını yazdı.
Habere göre, Rum yönetimi böyle bir ikilemle karşılaşmak istemiyor. Bu nedenle Güvenlik Konseyi daimi ve daimi olmayan üye ülkelerine “bilgilendirme” ve “önleyici girişimlerde bulunma” maksatlı temas turları planladı. Bu temas turları Rum Dışişleri Bakanlığı’nda planlanıyor ve çeşitli düzeylerde gerçekleştirilecek.
Türkiye’de erken seçim ilan edilmesi, Türkiye’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a yönelik tavrı dışında, uluslararasındaki ortamın da Kıbrıs sorununda yeni inisiyatifler için uygun olmadığını fakat bunun Kıbrıs sorunda hareketler olmayacağı anlamına gelmediğini yazan gazete, şu görüşü öne çıkardı:
“Lefkoşa açısından bir uzatma taktiği, daha iyi seçenek olacaktır. Geçmişteki -müzakerelerin derhal yeniden başlaması, yemekler, iyi niyet hareketleri- uygulamalarıyla hareket ederse, Türkiye’nin kurmakta olduğu, üçüncü tarafları da hiç ırgalamayan, tuzağa düşebilir.”


 

Son Güncelleme: 22.04.2018 12:30
Anahtar Kelimeler:
BmKıbrısSenaryosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rumlar çözüm öncesinde doğalgazın birlikte idaresine karşı...
Rumlar çözüm öncesinde doğalgazın birlikte idaresine karşı...
Doherty’den olumsuz yaklaşım...
Doherty’den olumsuz yaklaşım...
ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Raporu: Kıbrıs iki ayrı başlıkta...
ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Raporu: Kıbrıs iki ayrı başlıkta...
Exxon Mobıl’in sondajı ertelenebilir
Exxon Mobıl’in sondajı ertelenebilir
“Ege’den Kıbrıs’a kadar Fransız yayı”
“Ege’den Kıbrıs’a kadar Fransız yayı”
Uykuda 39 bıçak darbesi!
Uykuda 39 bıçak darbesi!
Apostolos Andreas mozaiği Güney Kıbrıs’a iade edilecek
Apostolos Andreas mozaiği Güney Kıbrıs’a iade edilecek
“Cinayeti yalnızca 15 yaşındaki çocuk aydınlatabilir”
“Cinayeti yalnızca 15 yaşındaki çocuk aydınlatabilir”
Güney Kıbrıs Ve İtalya, Bm Nezdinde Kültürel Mirasın Korunması Alanında İş Birliği Yapacak
Güney Kıbrıs Ve İtalya, Bm Nezdinde Kültürel Mirasın Korunması Alanında İş Birliği Yapacak
KKTC’den Yeşil Hat Tüzüğü’ne aykırı ürün
KKTC’den Yeşil Hat Tüzüğü’ne aykırı ürün

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim