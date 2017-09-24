BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, şimdilik, çözüm penceresini kapattığı iddia edildi.

Politis gazetesi “Antonio Guterres Neden Sakin Kaldı-BM Kıbrıs Sorununu Buza Yatırdı” başlıklı manşetten ve iç sayfada yer verdiği haberinde,” BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cenevre ve Crans-Montana’dan elde ettiği tecrübeden, Kıbrıs’taki siyasi liderlerin gerekli kararları alamayacağını tespit etmesi, statükonun, başarısızlığa tercih edildiğini anlamasına bağlı olarak durumun değiştirilmesinin mümkün olmadığı” şeklindeki yaklaşımı benimsediğini yazdı.

BM’nin, Rum Başkanlık seçimlerinden önce inisiyatif üstlenmeyeceğinin de düşünüldüğünü yazan gazete BM’nin, seçimlerin ardından bile, yeni özel danışman atanması gibi faaliyetleri ileriye götürmesi ihtimallerinin düşük olduğunu da yazdı.

Gazete haberinde ayrıca liderlerin hiçbirinin, New York’taki Genel Sekreter Antonio Guterres ile kısa görüşmeleri(gazete bu satırların yazıldığı esnada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Guterres ile görüşmesinin ardından Ada’ya dönüş yolunda olduğunu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ise henüz Guterres ile görüşmediğini yazdı) ışığında, başarısızlık yorumunu değiştirme niyeti ortaya koymadığını belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin, Rum Başkanlık seçimlerinden önce olumlu inisiyatifleri ileriye götürmesi amacıyla kullanabileceği üç aracın bulunduğunu yazan gazete Guterres’in felsefesinin, şimdilik “tahammüllü, sabırlı” şeklinde olduğunu belirtti.

Guterres’in Başkanlık seçimlerinin ardından, durumların, liderlerin ortak inisiyatif üstlenmesine kadar durgun kalacağına inandığını belirten gazete Guterres’in, Kıbrıs Rum tarafınca, Güven Yaratıcı Önlemlere genel olarak değinilmesi ve Kıbrıs Türk tarafınca tek taraflı faaliyetlerin, inisiyatifleri teşkil etmeyeceğini de bildiğini savundu.

Gazete BM Genel Sekreteri Guterres’in, iyi niyet misyonuna ilişkin Güvenlik Konseyi’ne yönelik raporunun, Ağustos ayında, Kıbrıs’taki bürosu aracılığıyla Espen Barth Eide tarafından sunulanları değerlendireceğini ancak bunun, her bir tarafın ısrarına karşın, sorumluluk yüklememesinin beklendiğini yazdı.

UNFICYP misyonun, belki küçük azaltmalarla, ancak gelişmelere bağlı olarak yeniden inceleme ihtimaliyle, şimdilik değişmemiş kalacağını yazan gazete, büronun kaldırılmasına ilişkin düşüncelere karşın İyi Niyet Misyonu bürosunun kalacağını da belirtti.

Gazete “Antonio ve Kıbrıs Grup Terapisi” başlıklı aynı sayfa içerisinde, BM’nin, Kıbrıs Rum tarafının tutumuna ilişkin olarak “her zaman için sürece etkin ve ciddi bir şekilde katılmaya hazır olduğunu ifade ettiği, karar alma zamanlarında ise savunmaya geçtiği” imajını elde ettiğini yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, BM Genel Sekreteri Guterres’in, 6 Temmuz yemeğinden önce, Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmede, Anastasiadis’e Türkiye’nin, çözümün ilk gününden itibaren, müdahale haklarının ve garantilerin kaldırılmasına hazır olduğunu, bu konuda askıda kalan noktanın ise başbakanlar düzeyinde ele alınması olduğunu söylediğini, bu gelişme üzerine Anastasiadis’in paniklediğini, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavusoğlu’ndan, 15 yıl içerisinde yeniden gözden geçirme yanıtını almak için savunma pozisyonuna geçtiğini ve belirli bir tarihe kadar tamamen çekilmenin olması gerektiğinde ısrar ettiğini belirtti.

BM’nin Kıbrıs Türk tarafına ilişkin olarak ise garantilerin kaldırılması perspektifinin yarattığı güvensizlik sonucu olarak kapanması mümkün olan konularda aşırı taleplerin bulunduğu şeklindeki tespitten bahseden gazete, bu eğilimin liderler arasındaki güven eksikliğini de kuvvetlendirdiğini, böylelikle Kıbrıs Türk heyetine tutumunu katılaştırması olanağı sağladığını ayrıca Akıncı’nın, tutumuyla, Rum tarafına yardımcı olma niyetini azalttığını iddia etti.

“BM BEKLEME KONUMUNDA”

Öte yandan Fileleftheros gazetesi yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde, BM’nin, Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden tekrarlanmasına yönelik taahhüdünü canlı tuttuğu şeklinde mesaj göndermek istediğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü’nün, Guterres-Anastasiadias görüşmesinin ardından yapmış olduğu açıklamalara yer veren gazete bu açıklamalara atıfta bulunarak, Sözcünün, iki tarafa, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonunun, (liderler arasındaki) aralarındaki diyaloğun yeniden başlaması emrine amade olmaya devam ettiğini ortaya koyduğunu da yazdı.

Alithia gazetesi de BM Genel Sekreter Sözcüsü’nün açıklamalarına “Antonio Guterres Kıbrıs Sorununda Yeni Bir Girişim İçin Hala Çekinceli” başlığı altında yer verdi.

Gazete haberinde ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Crans-Montana sonrasında liderlerle(Akıncı ile görüşmesi dün akşam gazetenin kapanmasından sonraydı)yaptığı ilk görüşmelerden sonra, Kıbrıs sorununda gelecekte ne olacağına dair kararlar almak için tüm olguların elinde olacağını yazdı.

AKEL

Haravgi gazetesine göre AKEL de, bir açıklama yaparak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten, Crans-Montana’da kaldığı yerden müzakerelerin derhal yeniden başlatılmasını talep ederek öne çıkma fırsatını bir kez daha kaybettiğini belirtti.

AKEL, Anastasiadis’i ayrıca Guterres ile görüşmesini seçim amaçlarına hizmet etmek için maksatlı kullanmakla eleştirdi.