BM Güvenlik Konseyi’nin Bilgilendirilmesi

BM Güvenlik Konseyi’ne bu ay başkanlık etmekte olan Çin Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Liu Jieyi’nin, Güvenlik Konseyi’nin Temmuz programını açıkladığı ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’ne (UNFICYP) kuvvetleriyle katkıda bulunmakta olan ülkelerin bilgilendirmesinin, 13 Temmuz’da yapılacağını söylediği haber verildi.

BM Güvenlik Konseyi’ne bu ay başkanlık etmekte olan Çin Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Liu Jieyi’nin, Güvenlik Konseyi’nin Temmuz programını açıkladığı ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’ne (UNFICYP) kuvvetleriyle katkıda bulunmakta olan ülkelerin bilgilendirmesinin, 13 Temmuz’da yapılacağını söylediği haber verildi.

Bilgilendirmeyi muhtemelen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın yapacağını yazan Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreteri’nin UNFICYP’le ilgili raporunun ise 10 Temmuz’dan önce Güvenlik Konseyi’ne sunulacağını ifade etti.

Haberde, Güvenlik Konseyi’nin 19 Temmuz’da BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide tarafından, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, özellikle de İsviçre’de gerçekleştirilen müzakereler hakkında “kapalı kapılar ardında” bilgilendirmesinin planlandığı da belirtildi.

Gazete, Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’in görev süresinin 6 ay daha uzatılacağı kararın benimsenmesine ilişkin toplantısının ise, 24 Temmuz Pazartesi yapılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Gazeteye göre açıklamasında “müzakerelerin sürdüğünü ve Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’in görev-yetkilerini gözden geçireceğini” ifade eden Çin Büyükelçisi, müzakerelerle ilgili bir soruya yanıtında “tüm üyelerin müzakerelerde olumlu sonuçlar görmeyi umduklarını” sözlerine ekledi.