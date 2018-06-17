BM, Güney Kıbrıs’taki Mültecilerin Durumundan Endişeli!

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Kıbrıs Temsilcisi Damtew Dessalegne, siyasi sığınmacı ve mültecilerin Güney Kıbrıs’taki durumlarından endişe duyduğunu ifade etti.

Haravgi gazetesinde yer alan söyleşisinde Dessalegne, Güney Kıbrıs’taki siyasi sığınmacı ve mültecilerin sayısının her geçen yıl arttığını ve bu kişilerin Güney Kıbrıs’taki durumlarından ötürü endişe içerisinde olduklarını belirtti.



Dessalegne, Güney Kıbrıs’ta 2017 yılında Rum hükümetine yapılan siyasi sığınma başvurularının sayısının 4 bin 499 olduğunu belirterek, evsiz yaşamaya çalışan kadınlar, erkekler ve küçük çocuklu aileler bulunduğunu dile getirdi.Güney Kıbrıs’taki sığınmacıların iş sahibi olmalarına ilişkin kısıtlı politikanın bu kişilerin hayatlarını zorlaştırdığını ifade eden Dessalegne, işsiz siyasi sığınmacılara verilen ödeneklerin ise, iyi bir yaşam seviyesi sağlamaktan uzak olduğunu sözlerine ekledi.