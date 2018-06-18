BM Genel Sekreteri’nin rapor taslağına ilişkin yorumlar sürüyor

Rum siyasiler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in rapor taslağına ilişkin değerlendirmelerini sürdürüyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum hükümeti adına dün açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in rapor taslağında yer alan ifadelerin “olumlu olduğu” değerlendirmesinde bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Prodromu dün konuya ilişkin açıklamasında, Guterres’in rapor taslağıyla ilk olarak müzakerelerin sona erdiğini iddia edenlerin yanıldıklarının ortaya çıktığını öne sürdü.

Raporun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “ön hazırlık yapılması gerektiği” şeklindeki yaklaşımının da rapor taslağında doğrulandığını belirten Prodromu, BM Genel Sekreteri’nin tarafların nabzını yoklamak amacıyla kendi görevlisini göndereceğini duyurmakla, bu hazırlığın gereklilik olduğunu ortaya koyduğunu iddia etti.

Guterres’in raporunun “Kıbrıs sorununun tarihinde ilk kez, güvenlik konusunu, yani garantilerin kaldırılması ve askerin ayrılması konularını bir çözüm anlaşmasının merkezine koyduğu” iddiasında bulunan Prodromu, “Kıbrıs’ı Türk işgali ve varlığında kurtaracak bu yolda Anastasiadis’in desteklenmesi gerektiğini” ifade etti.

Rum siyasi partilerinin, Guterres çerçevesinin 30 Haziran tarihli belge olduğu şeklindeki yorumlarının sorulması üzerine Prodromu, şunları söyledi:

“Çerçeveyi Genel Sekreter koydu, müzakereler Genel Sekreter’in nezdinde gerçekleşiyor. Geçtiğimiz yıl Crans-Montana’da Türk garantilerinin kaldırılmasının nihayet görüşülmüş olması korumak istediğimiz bir şeydir. Gerisi tartışılabilir şeylerdir.”

DİSİ Başkanı Averof Neofitu da dün yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in Crans-Montana zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, seçim döneminde dahi olunsa müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu söylediğini iddia etti.

Neofitu, müzakerelerin başlamamasının sebebinin herkes tarafından bilindiğini ve Türkiye’deki seçimler sonrasında müzakere beklentisi yönünde bir fırsat penceresinin açılacağını varsaydıklarını vurguladı.

Gazete, AKEL’in ise Anastasiadis’e yönelik sert eleştirilerini, Politbüro üyesi Hristos Hristofidis aracılığıyla dün de sürdürdüğünü yazdı.

Hristofidis, Türkiye’nin hiçbir şeyden suçlanmadığını ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesindeki (MEB) enerji programını engelleyecek düzeye ulaştığını belirterek BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin yeniden başlaması önerisinin Kıbrıs Rum tarafınca kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Guterres raporunun, Crans-Montana’da neler olduğuna ilişkin AKEL’in endişelerini doğruladığını da ifade eden Hristofidis, Guterres’in özel danışman gönderecek olmasını iyi değerlendirmesi yönünde Anastasiadis’e çağrıda bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ve AKEL’li Hristos Hristofidis Guterres Raporu’nu Farklı Değerlendirdiler.”

Alithia: “Hepimiz Anastasiadis’i Desteklemeliyiz – AKEL: Net Yanıt Verelim.”