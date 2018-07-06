BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi’nin temasları

“SPEHAR GAYRİ RESMİ OLARAK SÜRECİ BAŞLATIYOR”



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşecek olması Rum basınında geniş yer aldı.



Alithia gazetesi, “Spehar Gayri Resmi Olarak Süreci Başlatıyor” başlığıyla yayımladığı haberinde, Spehar’ın, BM Genel Sekreteri’nin taraflarla istişarelerde bulunması için görevlendirilen Amerikalı Jane Holl Lute’un gelişi konusunda liderleri bilgilendireceğini yazdı.



Lute’un, Crans Montana’daki sürecin çökmesinin bir yıl sonrasında, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin zemin araştırması yapmak amacıyla yaklaşık iki hafta içerisinde Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini kaydeden gazete, Lute’un önce Kıbrıs’a gelip, taraflarla görüşeceğini belirtti. Lute’un daha sonra garantör ülkelerin hükümetleriyle görüşmek için, Ankara, Atina ve Londra’ya gideceği kaydedildi.

Hedefin Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin önümüzdeki sonbahar içerisinde başlaması olduğunu yazan gazete, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, sunduğu çerçevesinin müzakerelerin devam etmesi için çok iyi bir temel olduğu düşüncesinde olduğunu yazdı.



HRİSTODULİDİS



Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında, Rum kesiminin, Amerikalı Jane Holl Lute’un, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasına ilişkin hazırlık çerçevesindeki ziyaretinin, olumlu sonuca sahip olmasını umduğunu belirtti.



Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin bir yetkili gönderme konusundaki ilk teşebbüsüne de olumlu yanıt verdiklerini anımsattı.



Türk tarafının bu teşebbüse olumsuz yanıt verdiğini iddia eden Hristodulidis, Lute’un Kıbrıs’a gelmesinin olumlu bir şey olduğunu belirtti. Lute’nin Crans Montana’daki müzakerelere katılan tüm ilgili tarafları ziyaret edecek olmasının da olumlu bir şey olduğunu savunan Hristodulidis, buna paralel olarak, gerçekten umdukları şeyin, müzakerelerin Crans Montana’da kaldıkları yerden yeniden başlamasına ilişkin perspektiflerin meydana getirilmesi olacağını vurguladı.



Fileleftheros gazetesi ise “BM Genel Sekreterine Yönelik Mesajlar- İki Lider, Spehar Aracılığıyla Guterres’e Seslenmek İstiyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın New York’a hareketinden önce bugün liderlerle görüşeceğini yazdı.



Liderlerin, Spehar’la görüşerek BM Genel Sekreteri’ne gidişata yönelik bazı mesajlar göndermek fırsatı yakalayacaklarını kaydeden gazete, liderlerin dolaylı da olsa, Amerikalı Jane Holl Lute’un adaya gönderilmesi ışığında, iyi niyetlerini göstermek istediklerini kaydetti.



Bugünkü temaslar sırasında, Lute’un ziyaretiyle ilgili bazı olası tarihlerin ele alınmasının ihtimal dışında olmadığını kaydeden gazete, bunun Temmuz sonunda olabileceğini ve BM’nin Lute’un adaya 20 Temmuz kutlamalarından sonra gelmesini tercih ediyor göründüğünü ileri sürdü.



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Spehar’a müzakere masasına dönmeye hazır olduğu mesajı vereceğini yazan gazete, Anastasiadis’in, kendisinin bir yıldır müzakere masasına dönmeye hazır olduğuna işaret edeceğini belirtti.



Anastasiadis’in Guterres çerçevesini kabul ettiğini yinelemesinin beklendiğini de öne süren gazete, Anastasiadis’in buna paralel olarak, Türkiye’nin bu gidişata yönelik hareket etmeye hazır olup olmayacağı sorusunu ortaya koyacağını da ileri sürdü.



Gazete bugünkü görüşmelerde, UNFICYP’in görev süresinin uzatılması konusunun da ele alınmasının beklendiğini ekledi.



“İKİ KESİMLİ, İKİ TOPLUMLU FEDERASYON PERSPEKTİFİ OLMADAN UNFICYP’İN GELECEĞİ ZOR” İDDİASI



Politis gazetesi de “Prosedürel Konuları Bitiriyorlar- İki Kesimli, İki Toplumlu Federasyon Çözümü Perspektifi Olmadan UNFICYP’in Geleceği Zor” başlıklı haberinde, BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasıyla ilgili raporunun süreçte basit bir prosedürel mevzu olmayacağına dair diplomatik kaynaklardan gelen bilgilerin çoğaldığını yazdı.



“BM Güvenlik Konseyi’ne üye ülkelerin, Kıbrıs’taki tarafların iki kesimli, iki toplumlu federasyon perspektifini terk etmeleri durumunda, barış gücünün adada kalmayı sürdürmesinin gerekliliğini sorguladıklarını” kaydeden gazete, “İki kesimli, iki toplumlu federasyon çözümüne alternatif çözümlerle ilgili olarak, toplum liderlikleri aşamasında dahi gerçekleştirilen tartışmaların, yabancı başkentleri korkuttuğunu” belirtti.



Gazete, yabancı başkentler ile Rum kesimindeki diplomatik çevrelerin, BM Güvenlik Konseyinin kabul ettiği çözüm parametrelerinin, UNFICYP’in görev ve yetkilerini bağladığına işaret ettiklerini de iletti.



Gazete “Bu aşamada, uluslararası gücün adadan çekilmesine dair bir tartışma yaşanması ihtimali düşük olsa da, Jane Holl Lute’un temaslarının sonuçları ve Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak geriye kalan çok küçük fırsat penceresinin değerlendirilmesinin mümkün olup olmadığına bağlı olarak, UNFICYP’in rolünün de yeniden gözden geçirilebileceğini” kaydetti.



Gazete haberinin devamında, hafta başında uluslararası basında yayımlanan bilgilere göre, BM’nin barış misyonlarıyla ilgili bu yılki bütçesinin geçen yıla göre 600 milyon dolar azaltıldığını ekledi.



KİPRİANU: “MÜZAKERELERLE İLGİLİ İLK ADIMI RUM KESİMİ ATMALI”



Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise “Astra’ya” yaptığı açıklamada, müzakerelerle ilgili ilk adımı Rum kesiminin atması gerektiğini söyledi.



Kıbrıs sorununun çözümüyle ilk önce Rum kesiminin ilgilenmesi ve müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik adımları da ilk Rum kesiminin atması gerektiğini savunan Kiprianu, Rum hükümetinin kapana kısılmış olduğunu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın önerisinin ardından girdiği zor pozisyonun akabinde, müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik hareketlerde bulunmak zorunda olduğunu ifade etti.



Hükümetin elinde olsa, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in herhangi bir harekette bulunmayacağı değerlendirmesinde bulunan Kiprianu, önemli olan şeyin yapacakları görüşmede Anastasiadis’in Lute’a ne söyleyeceği olduğunu ekledi.



SPEHAR, LİLLİKAS İLE GÖRÜŞTÜ



Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Elizabeth Spehar ile görüştüğünü de yazan Alithia gazetesi ise, Lillikas’ın görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Spehar’a Vatandaşlar İttifakı’nın gelişmeler ve Kıbrıs sorunundaki ileriki adımlarla ilgili görüşlerini ifade ettiklerini söyledi.



Önümüzdeki haftaların çok önemli olacağını ifade eden Lillikas, BM Güvenlik Konseyi’nde BM Genel Sekreteri’nin raporu ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması temelinde bir görüşme yapılacağını ifade etti.



Bunun kritik bir mesele olduğunu söyleyen Lillikas, hem Rum hükümeti, hem de siyasi güçlerin, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasını garantiye almaları gerektiğini belirtti.



Lillikas, Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni konferansta yeni bir çıkmaz yaşanmasının, Kıbrıs sorununda trajik etkilere sahip olacağını da ekledi.



