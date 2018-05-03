BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Danışmanlığı’na Jane Holl Lute’un Atandığı İddiası!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in dün Kıbrıs Danışmanı pozisyonuna Amerikalı diplomat Jane Holl Lute’u atadığı iddiası Rum basınında geniş şekilde yer aldı.

Rum Yönetimi’nin, “atanmasına olur verdiğini” belirten ve Jane Holl’ün özgeçmişini de aktaran Rum medyası haberi şu başlıklarla verdi:

Politis “Jane Holl Lute BM Genel Sekreteri’nin Temsilcisi”; gazete Amerikalı diplomatın bu görevi geçici olarak üstleneceğine dikkat çekti.

Alithia “Genel Sekreter’in Kıbrıs Danışmanı Jane Lute”,

Fileleftheros “BM Genel Sekreteri’nin Temsilcisi Jane Holl Lute”.

Bu arada New York’taki BM Basın Sözcü Vekili Farhan Haq, dün akşam yaptığı açıklamada “özel danışman” atamasının söz konusu olmadığını ve bunun gündemde bulunmadığını net bir şekilde açıklamıştı.