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"BM Genel Sekreteri Geçici Danışman Atamak İçin Türkiye’yi Bekliyor İddiası"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki taraflar ve üç garantör ülkeyle Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması için istişareler gerçekleştirecek geçici danışmanının atamak için Türkiye’nin onayını beklediği iddia edildi.

"BM Genel Sekreteri Geçici Danışman Atamak İçin Türkiye’yi Bekliyor İddiası"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki taraflar ve üç garantör ülkeyle Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması için istişareler gerçekleştirecek geçici danışmanının atamak için Türkiye’nin onayını beklediği iddia edildi.

13 Mayıs 2018 Pazar 09:05
"BM Genel Sekreteri Geçici Danışman Atamak İçin Türkiye’yi Bekliyor İddiası"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki taraflar ve üç garantör ülkeyle Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması için istişareler gerçekleştirecek geçici danışmanının atamak için Türkiye’nin onayını beklediği iddia edildi.
Kathimerini gazetesi, BM Genel Sekreteri Guterres’in, Kıbrıs’taki taraflar ve üç garantör ülkeyle temaslarda bulmak amacıyla geçici danışmanı olarak Jane Holl Lute’yi atama konusunda Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler Nikos Anastasiadis ile Mustafa Akıncı’nın yanı sıra, Yunanistan ve İngiltere’nin de onayını aldığını, geriye sadece Türkiye’nin onayının kaldığını iddia etti.
Gazete, Guterresin yarına kadar Türkiye’nin yanıtını bekleyeceğini, Türkiye’nin yanıt vermemesinin sebebinin ülkedeki seçimler mi yoksa Lute’nin atanmasının istenmemesi mi olduğunun ise netlik kazanmadığını savundu.
Haberde, Türkiye’nin Lute’nin atanmasına ilişkin yanıtını ülkedeki seçimlerden sonrasına bırakmasının ise BM Genel Sekreteri’nin 15 Haziran tarihinde sunması gereken iyi niyet misyonu raporunun ertelenmesi ya da sunulmamasına yol açabileceği de iddia edildi.
 


Son Güncelleme: 13.05.2018 12:12
Anahtar Kelimeler:
BmAntonio GuterresTürkiyeKıbrıs
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