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BM Genel Sekreteri Anastasiadis’i Ziyaret Etti

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i New York’ta geçirdiği ameliyat sonrasında dinlendiği otelde dün ziyaret etti.

BM Genel Sekreteri Anastasiadis’i Ziyaret Etti

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i New York’ta geçirdiği ameliyat sonrasında dinlendiği otelde dün ziyaret etti.

19 Aralık 2014 Cuma 09:15
BM Genel Sekreteri Anastasiadis’i Ziyaret Etti
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 BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i New York’ta geçirdiği ameliyat sonrasında dinlendiği otelde dün ziyaret etti.

Politis ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri Ban’ın Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e gerçekleştirdiği ziyaretin “nezaket ziyareti” niteliğinde olduğunu ve ziyarette Kıbrıs sorununun ele alınmadığını yazdılar.

Habere göre Anastasiadis, Ban’ın ziyaretinin ardından basına yaptığı açıklamada, Ban’ın kendisine, iyileşme sürecini engelleyecek her türlü olaydan uzak durarak dinlenmesini tavsiye ettiğini belirterek kendisinin de bu tavsiye uymaya çalışacağını vurguladı.

Gazetecilerin, Ban’ın Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerden çekilme sebeplerini anlayıp anlamadığı yönündeki bir sorusu üzerine Anastasiadis, görüşmede Kıbrıs sorununun gündeme gelmediğini ancak geçmişteki gelişmelerden de bildiği üzere, “olayların aldıkları bu kararı haklı çıkardığını” savundu.

Gazete BM Genel Sekreteri sözcüsünün ziyarete ilişkin yazılı açıklamasında da Ban’ın ziyarette Kıbrıs sorununa değindiğine ilişkin bir ifade yer almadığını vurguladı.

Haberde, Anastasiadis’in Güney Kıbrıs’a dönmek üzere Cumartesi günü New York’tan ayrılacağı da ifade edildi.

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