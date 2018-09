BM Genel Merkezindeki Temaslar Sürüyor

ÜÇ GARANTÖRÜN DIŞİŞLERİ BAKANLARI DÜN AKŞAM BİR ARAYA GELDİ



Kıbrıs’ta garantör ülkeler olan Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin dışişleri bakanlarının, dün New York’ta iki saat süren gayri resmi bir görüşme gerçekleştirdiği haber verildi.



Politis gazetesi “Dışişleri Bakanlarının Yemeği İki Saat Sürdü- Kocias, Çavuşoğlu ve Hunt Kıbrıs Sorunu ile Güvenlik Konularını Ele Aldı” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’un dün Kıbrıs saatiyle 20.30’da New York’ta (yerel saatle 13.30) “Kıbrıs sorunu ile güvenlik ve askeri birlikler konularında” gayri resmi bir görüşme yaptıklarını yazdı.



Haberde, neresi olduğu belirtilmeyen “özel bir yerde” gerçekleşen görüşmeye, ilk başta Çavuşoğlu ile Kocias’ın katılacağını, fakat daha sonra buna İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt’un da eklendiğini yazan gazete, görüşmenin 2 saatten fazla sürdüğünü kaydetti.



Gazete, Kıbrıs saatiyle dün gece yarısından hemen öncesine kadar, görüşmede neler konuşulduğuna dair bir bilgi olmadığını da yazdı.



Bu görüşmenin Kıbrıs sorununun geleceği açısından önemli olarak değerlendirildiğini yazan gazete, özellikle Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın geçtiğimiz Pazar günü yaptığı “yaratıcı yaklaşımlar aranması” açıklamasının ardından, Türkiye’nin BM parametreleri dışındaki bir çözüme atıfta bulunması ihtimalinin, Rum kesimi ile BM’de endişeye neden olan bir olasılık olduğuna işaret etti.



Rum kesiminin olası bir çıkmazın önlenmesi için, New York’a bir öneriyle gittiğini anımsatan gazete, Rum kesiminin Türkiye’nin bu öneriyi zor reddedebileceğini düşündüğünü öne sürdü.



ERDOĞAN İLE ANASTASİADİS EL SIKIŞTI



Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, dün sabah BM Genel Kurulunda, Erdoğan’ın salona gelmesi ve BM kürsüsünden konuşması öncesinde, Rum heyetinin yanından geçerken karşılaştıklarını ve “sıcak bir şekilde el sıkıştıklarını” yazan gazete, “elindeki bilgilere” göre, iki başkanın fazla konuşmadıklarını ve selamlaşmakla yetindiklerini belirtti.



ERDOĞAN-ÇİPRAS GÖRÜŞMESİ



Kıbrıs sorununun, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü görüşmesinin de gündeminde olduğunu yazan gazete, Atina Haber Ajansı’nın New York muhabirinin elde ettiği bilgilere dayanarak, görüşmenin ikili ilişkilerin tümünü kapsadığını ve Erdoğan ile Çipras’ın bir önceki görüşmelerine göre, daha iyi bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.



Gazete “aynı bilgilere” dayanarak, Çipras’ın Erdoğan’la olan görüşmesinde, Yunanistan’ın Kıbrıs sorununun kalıcı çözümüne ve Crans Montana konferansının sonunda şekillenen Guterres çerçevesi temelinde, güvenlikle ilgili istişarelerin yeniden başlamasına olan taahhüdünü vurguladığını aktardı.



Gazete, Erdoğan ile Çipras’ın, üç garantör ülkenin dışişleri bakanlarının görüşmesinin önemine işaret ettiklerini de iletti.



ANASTASİADİS-LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise BM Genel Kurul toplantısı çalışmaları çerçevesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldiğini kaydeden gazete, Anastasiadis’in Lavrov’la verimli bir görüşme yaptıklarını söylediğini iletti.



Gazeteye göre Anastasiadis görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görüşmede, UNFICPY meselesi gibi Rusya’nın katkıda bulunabileceği konular ve ilerleme yaşanması için Moskova’nın Ankara’ya yapabileceği etkiyi gündeme getirdiğini söyledi.



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün gece geç saatlerde Amerikan-Yahudi Komitesi’yle (AJC) görüşmesinin beklendiğini de yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell ile bir araya geldiğini yazdı.



SINIR KAPILARI KONUSU



Gazete “Sınır Kapıları Guterres’e- İki Taraf da Genel Sekretere İyi Yüzünü Göstermek İstiyor” başlıklı haberinde ise, Rum Haber Ajansı KİPE’nin atıfta bulunduğu “bir kaynağın”, sınır kapıları meselesinin, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antoni Guterres’le olan görüşmelerinin gündeminde bulunacağını teyit ettiğini aktardı.



Gazete, Rum kesiminin, Anastasiadis-Guterres görüşmesi aracılığıyla BM’ye, kendisinin sınır kapılarının açılmasına hazır olduğunu temin etme niyetinde olduğunu ve bu şekilde BM Genel Sekreterinin son raporunda kayda geçirilenleri benimsediği ve uyguladığı mesajını iletmek istediğini de kaydetti.



KİPE’ye dayanarak, Rum kesiminin, Türk tarafının Derinya’daki nöbet kulübesini yerinden kaldırma niyeti olmadığını, aynı zamanda Türk tarafının Lefke/Aplıç kapısı için de teknik açıdan hazır olmadığı yönünde bilgilere sahip olduğunu iddia eden gazete, Rum kesimi açısından ise Derinya’nın hazır olduğunu, Aplıç’taki çalışmaların ise neredeyse tamamlandığını öne sürdü.



Gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da dün yaptığı açıklamada sınır kapıları konusuna değindiğini de ekledi. Fileleftheros ise Akıncı’nın sınır kapılarıyla ilgili açıklamasına “Sınır Kapılarıyla İlgili Mazeretler” başlığıyla yer verdi.



Haravgi gazetesi de “Sınır Kapıları da BM Genel Sekreteriyle Yapılacak Görüşmelerde” başlıklı haberinde, KİPE’nin atıfta bulunduğu bir kaynağın “her şeyin bu görüşmelere bağlı olacağını söylediğini” iletti.



ERDOĞAN-GUTERRES GÖRÜŞMESİNDE KIBRIS SORUNU YOK



Fileleftheros gazetesi ise “Kıbrıs Sorunu Gündem Dışında” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorununun TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında gerçekleştirilen görüşmede ele alınmadığını yazdı.



HRİSTODULİDİS-KOCİAS GÖRÜŞMESİ



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın ise, garantör ülkelerin dışişleri bakanlarının dün akşamki gayri resmi görüşmesi öncesinde bir araya geldiğini yazan gazete, Hristodulidis’in görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, aralarındaki fikir alışverişi ile koordinasyonun sürekli olduğunu söylediğini iletti.



Açıklamasında, yaklaşımlarının tamamen aynı olduğunu ve ifade edilen tezlerin ortak olduğunu belirten Hristodulidis, hiç kimsenin gerek Kıbrıs sorununun çözümü, gerekse müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin isteklerinden şüphe edemeyeceğini öne sürdü.



Bunun tüm gidişatlara yönelik en net mesaj olduğunu ifade eden Hristodulidis, Kocias’la Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini ele aldıklarını da söyledi.



Gazeteye göre, meydana getirilen üçlü oluşumların, gerek AB üye devletleri, gerekse de bölgedeki diğer ülkeler açısından ilgi çekici olmasının çok önemli olduğunu söyleyen Hristodulidis, bu çerçevede 27 Eylül akşamı Bahreyn ile ilk kez bir üçlü görüşme yapacaklarını açıkladı.



Bunu çok önemli olarak nitelendirdiklerini söyleyen Rum bakan, önümüzdeki dönem içerisinde bu tarz başka görüşmeler yapacaklarını da ekledi.



Gazeteye göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias ise açıklamasında, üçlü oluşumlarla ilgili olarak merkezi Güney Kıbrıs’ta olacak bir sekreterlik kurmaya karar verdiklerini söyleyerek, bunun Güney Kıbrıs’ın jeopolitik rolünü güçlendireceğini ifade etti.



“Artık dünyadaki birçok güçlü kuvvetin, Kıbrıs’ı BM’ye ait problem değil de, özellikle jeostratejik ve jeopolitik öneme sahip bir ülke olarak görmesinden mutluluk duyduğunu” dile getiren Kocias, “kendisinin hayalinin özgür ve birleşik bir Kıbrıs olduğunu” ifade etti.



Çavuşoğlu’yla yaptığı kısa konuşmaya da değinen Kocias “Çavuşoğlu’na yarın (yani dün gece) kendisi için (Çavuşoğlu için) zor olan konuları ele almaları için iyi bir ruh haline sahip olmaları gerektiğini söylediğini, çünkü kendileri açısından durumun basit olduğunu; bunun özgür, birleşik Kıbrıs olduğunu” ifade etti.



HRİSTODULİDİS NORVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANIYLA GÖRÜŞTÜ



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in geçtiğimiz Pazartesi günü Norveç Dışişleri Bakanı İne Marie Eriksern Soreide’yle bir araya geldiğini de yazan gazete, görüşmede Kıbrıs sorununun dışında enerji alanındaki konuların da ele alındığını belirtti.



“Diplomatik bir kaynağa dayanarak”, görüşmenin bir kısmının, enerjiyle alakalı kaynakların yönetimiyle ilgili olarak, Norveç hükümetinin kurduğu fonla alakalı olduğunu yazan gazete, en iyi uygulamaların tespit edilmesi için teknik aşamada iki grup kurulmasının olası olduğuna işaret etti.



ANASTASİADİS İLE EŞİ, ABD BAŞKANI İLE EŞİNİN VERDİĞİ RESEPSİYONA KATILDI



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile eşi Andri Anastasiadi’nin, ABD Başkanı Donald Trump ile eşinin, BM Genel Kurulu 73’üncü dönem toplantısına katılan delegasyonların başkanları için verdiği resepsiyona katıldığını da yazan gazete, Anastasiadis’in temasları çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan ile görüştüğünü de anımsattı.



Gazete, görüşmede ikili konular ve ilişkiler, aynı zamanda Güney Kıbrıs, Ermenistan ve Yunanistan arasında yapılacak üçlü görüşmenin ele alındığını da yazdı.



Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile beraberindeki heyetin, Amerika Başpiskoposu Dimitrios’la da bir araya geldiğini ve Anastasiadis’in Rum halkının, Kıbrıs sorununun çözümü mücadelesine sağladığı destekle ilgili teşekkürlerini Dimitrios’a ilettiğini aktardı.



Anastasiadis ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov arasındaki görüşmeye de “UNFICYP Konusunda Moskova’nın Desteği İstendi” başlığıyla yer ayıran gazete, Anastasiadis’in Lavrov’dan Kıbrıs sorunu ve UNFICYP konusunda destek istediğini belirtti.



Gazeteye göre, Rusya’nın Kıbrıs sorununun mevcut aşamasındaki tezinin ne olduğunun kendisine sorulması üzerine ise Anastasiadis, buna “çözüm bulunması için diyalog” yanıtını verdi.



Gazete Çipras-Erdoğan görüşmesine ise “Ortamın İyileştiği Gözlendi” başlığıyla yer verirken, Haravgi gazetesi ise habere “Çipras ile Erdoğan Kıbrıs Sorununu Ele Aldı” başlığıyla yer verdi.



Alithia gazetesi ise “New York’tan Yeni Birşey Yok” başlıklı haberinde, gazetenin baskıya gönderildiği dün gece yarısına kadar, garantörlerin dışişleri bakanlarının görüşmesinin sürdüğünü yazdı.



Gazete, Erdoğan-Çipras görüşmesine “Kıbrıs Sorununu da Görüştüler- Yunanistan Başbakanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Guterres Çerçevesine ve Dışişleri Bakanlarının Üçlü Görüşmesine Destek Belirtiyor”, Anastasiadis-Lavrov görüşmesine ise “Rusya’nın Türkiye’ye Etkide Bulunması İstendi” başlığıyla yer verdi.