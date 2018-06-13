banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95052
ALTIN
193.758
DOLAR
4.6528
STERLİN
6.2005
EURO
5.4725
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Girne-Lefkoşa anayolunda kaza
GİRNE-LEFKOŞA ANAYOLUNDA KAZA
Ramazan Bayramı Cuma günü başlıyor
RAMAZAN BAYRAMI CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR
İlkokullarda karneler bugün dağıtıldı
banner282
Flaş Haber
Trafik bir can daha aldı
Kapat

BM Çalışanları Hudeyde'yi Terk Etti!

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile Yemen hükümet güçlerinin operasyonlarının devam ettiği Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kurum çalışanlarının kenti terk ettiği belirtildi.Hudeyde limanı kaynaklarından alınan bilgiye göre, aralarında yabancıların da bulunduğu BM ve uluslararası kurum çalışanlarının çoğu, Husilerin kontrolündeki Hudeyde limanını kullanarak kentten ayrıldı.Hudeyde'yi terk edenlerin...

BM Çalışanları Hudeyde'yi Terk Etti!

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile Yemen hükümet güçlerinin operasyonlarının devam ettiği Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kurum çalışanlarının kenti terk ettiği belirtildi.Hudeyde limanı kaynaklarından alınan bilgiye göre, aralarında yabancıların da bulunduğu BM ve uluslararası kurum çalışanlarının çoğu, Husilerin kontrolündeki Hudeyde limanını kullanarak kentten ayrıldı.Hudeyde'yi terk edenlerin...

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:15
BM Çalışanları Hudeyde'yi Terk Etti!


Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile Yemen hükümet güçlerinin operasyonlarının devam ettiği Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kurum çalışanlarının kenti terk ettiği belirtildi.
Hudeyde limanı kaynaklarından alınan bilgiye göre, aralarında yabancıların da bulunduğu BM ve uluslararası kurum çalışanlarının çoğu, Husilerin kontrolündeki Hudeyde limanını kullanarak kentten ayrıldı.
Hudeyde'yi terk edenlerin sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

banner277
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon içinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hudeyde'de bulanan BM'ye bağlı örgüt ve partnerlerinin kenti terk etmesi için 3 gün süre tanıdığını açıklamış ve bu süre dün gece itibariyle sona ermişti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), pazartesi günü yaptığı açıklamada, Yemen'in batı bölgesindeki Hudeyde'de Husiler ile Yemen ordusu arasında devam eden çatışmalar nedeniyle "askeri gerginliğin azaltılması" çağrısında bulunmuş ve söz konusu krizin tek çözümünün taraflar arasındaki müzakereler olduğunu vurgulamıştı.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri 14 Mayıs'ta Husilere karşı Hudeyde kentinde geniş çaplı bir operasyon başlattığını duyurmuştu.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 13.06.2018 13:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cikko Manastırı-Yunanistan Davasında 1000 Euro Polemiği... Manastır, Yunanistan’a Karşı Davayı Kazandı Ancak Yunanlar Yan Çiziyor...
Cikko Manastırı-Yunanistan Davasında 1000 Euro Polemiği... Manastır, Yunanistan’a Karşı Davayı Kazandı Ancak Yunanlar Yan Çiziyor...
Cikko Manastırı-Yunanistan Davasında 1000 Euro Polemiği...
Cikko Manastırı-Yunanistan Davasında 1000 Euro Polemiği...
Rum AP Milletvekili Türkiye’yi Ercan Havaalanı Konusunda Şikayet Etti!
Rum AP Milletvekili Türkiye’yi Ercan Havaalanı Konusunda Şikayet Etti!
18 yaşındaki genç uyuşturucu komasında
18 yaşındaki genç uyuşturucu komasında
Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu Fatih gemisi hakkında konuştu
Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu Fatih gemisi hakkında konuştu
Güney’de kayıp yakınlarının mezarları açılıyor
Güney’de kayıp yakınlarının mezarları açılıyor
Stefanu: “En büyük tehlike bölünme”
Stefanu: “En büyük tehlike bölünme”
Loizidu eski taşınmaz malının iadesini istiyor
Loizidu eski taşınmaz malının iadesini istiyor
Siber Polisler Eş Zamanlı Görev Yapacak!
Siber Polisler Eş Zamanlı Görev Yapacak!
KKTC’den Gümrüksüz Sigara ve Tütün İddiası!
KKTC’den Gümrüksüz Sigara ve Tütün İddiası!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim