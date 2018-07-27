BM Barış Gücü’nün adadaki yapılanması

Rum gazetelerinden Fileleftheros, bugünkü sayısında BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki yapılanmasıyla ilgili bilgilere yer verdi.

Gazete, UNFICYP’in yapılanmasını gösteren haritayla yayınladığı haberinde, UNFICYP’in 3 bölgede görev yaptığı, hangi bölgede hangi kontenjanın ne gibi görevlerde bulunduğu ve karargahları ile komuta bölüklerinin nerelerde olduğu gibi bilgileri okuyuculara aktardı.

Haberde, adada görev yapan UNFICYP’te hangi ülkelerin temsil edildiği, görev bölgelerinin kapsadığı alanların yüzölçümü gibi bilgiler de yer aldı.

