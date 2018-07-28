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BM Barış Gücü Raporu… “Baskı Penceresi Açık”

GÖREV SÜRESİ UZATILDI ANCAK LUTE’UN TEMASLARI GUTERRES’İ İKNA EDEMEZSE, “OCAK 2019’DAN ÖNCE BİTECEK”

BM Barış Gücü Raporu… “Baskı Penceresi Açık”

GÖREV SÜRESİ UZATILDI ANCAK LUTE’UN TEMASLARI GUTERRES’İ İKNA EDEMEZSE, “OCAK 2019’DAN ÖNCE BİTECEK”

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:25
BM Barış Gücü Raporu… “Baskı Penceresi Açık”

GÖREV SÜRESİ UZATILDI ANCAK LUTE’UN TEMASLARI GUTERRES’İ İKNA EDEMEZSE, “OCAK 2019’DAN ÖNCE BİTECEK”
Fileleftheros, BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü ile ilgili son kararıyla Barış Gücü’nün sadece görev süresinin 6 ay daha uzatıldığını ancak geleceğine dair karar öncesinde belirsizliklerin sürdüğünü kaydetti.
Haberi “Baskı Penceresi Açık… UNFICYP’le İlgili Karar ile Kötüler Atlatıldı Ancak Gölgeler Duruyor” başlık ve spotlarıyla manşete çeken gazete, Rum tarafındaki diplomatik çevrelerin, artık Güvenlik Konseyi’nde hiçbir şeyin aynı olmayacağı inancı taşıdığını yazdı.
Gazete, Barış Gücü’nün görev süresini uzatma kararının onaylanması öncesinde yapılan tartışmalardan, “bazılarının, mesele yeniden önlerine geldiğinde bu kadar esnek ve tolerans göstermek niyetinde olmadığının” açıkça görüldüğüne işaret etti.
Habere göre Güvenlik Konseyi, durumu değerlendirmek için iki tarihi açıkça ortaya koydu. Tarihlerden biri Kıbrıs müzakereleri diğeri de ona bağlı olarak Barış Gücü’nün geleceğiyle ilgili. İlk tarih, Güvenlik Konseyi’nin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için geçici görevlendirdiği danışmanı Jane Holl Lute’un Konsey üyelerine temasları hakkında bilgi vermesini istediği ekim ayı. İkinci tarih ise, BM Barış Gücü’nün geleceğinin doğrudan tartışmaya açılmasıdır ancak bu, Kıbrıs sorunundaki gelişmelere bağlı olduğundan henüz belirsiz... 
Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılması kararı elde edebilmek maksadıyla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve Rum yönetiminin ABD’deki büyükelçisi de dahil “bütün düzeylerde büyük bir savaş verdiği” için Rum yönetiminin halihazırda, “gelecekte ne olabileceğine dair ilk acı tadı aldığına” dikkat çekildi.
Habere göre Rum yönetimi bu savaşı verirken, Amerikalıların BM Barış Gücü’nde de özlü bir “budama” yapma talebiyle, görev süresinin uzatılmasının önüne koyduğu engelleri aşmak ve UNFICYP’in, Ada’daki barış gücü olarak, Kıbrıs sorunu yönünde baskı yapılmak üzere kullanılmayacağını güvence altına almak hedeflerini taşıyordu.
Kararda Kıbrıs sorunuyla ilgili Rum yönetimince olumsuz görülecek ifadeler bulunmadığı, Güvenlik Konseyi’nin ekim ortalarına kadar Jane Holl Lute’un Ada’daki temasları hakkında bilgilendirme yapmasını istemesinin de olumsuz addedilmediği belirtildi, şunlar kaydedildi: 
“Lute’un temasları, Genel Sekreter’i Kıbrıs sorununa müdahil tarafları müzakerelere çağırmaya ikna etmezse, daha sonra her şey çok farklı olacak. BM Barış Gücü’nün görev süresi, Ocak 2019’dan çok daha erken bitecek.” 
 

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Son Güncelleme: 28.07.2018 13:55
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