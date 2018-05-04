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BM, AP heyetinin Kapalı Maraş’a girişine yardımı reddetti

BM Barış Gücü’nün, bir heyetinin Kapalı Maraş’a girmesi konusunda yardım isteyen Avrupa Parlamentosu (AP) Dilekçeler Komitesi’nin talebini reddettiği bildirildi.

BM, AP heyetinin Kapalı Maraş’a girişine yardımı reddetti

BM Barış Gücü’nün, bir heyetinin Kapalı Maraş’a girmesi konusunda yardım isteyen Avrupa Parlamentosu (AP) Dilekçeler Komitesi’nin talebini reddettiği bildirildi.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:38
BM, AP heyetinin Kapalı Maraş’a girişine yardımı reddetti

BM Barış Gücü’nün, bir heyetinin Kapalı Maraş’a girmesi konusunda yardım isteyen Avrupa Parlamentosu (AP) Dilekçeler Komitesi’nin talebini reddettiği bildirildi.

Fileleftheros AP Dilekçeler Komitesi’nin, Ada’ya salı günü göndereceği heyetin kapalı Maraş’a girişi için Türk Barış Kuvvetleri ile temasa geçmesini talep ettiği mektubuna, BM Barış Gücü’nden aldığı ret cevabını “ucuz” diye niteledi.

Haberi “Maraş İçin Hareketlilik… Barış Gücü Avrupa Milletvekillerinin Kapalı Kente Girişi İçin Katkı Koymayı Reddetti” başlığıyla veren gazete, Barış Gücü’nün, Kapalı Maraş’a girilmesi konusunda kolaylık sağlayamayacağı cevabını verdiğini ancak gerekçe göstermediğini yazdı.

AP Dilekçeler Komitesi heyetinin, Ada’ya salı günü ulaşacağını yazan gazete, Barış Gücü’nden olumsuz cevap gelmesi üzerine, “Kapalı Maraş’la ve Maraş’ın çözümden önceki yasal sakinlerine iade edilmesi için Glossa Plajı’nda hareketlilik düzenleme” planlarında değişiklik yaptığını belirtti.

Gazete, Maraş ziyaretine Dilekçeler Komitesi Başkanı Cecillia Wickström, 5 Komite üyesi, Rum Avrupa Milletvekilleri Takis Haciyeorgiu ve Dimitris Papadakis’in katılacağını yazdı.

Habere göre, Haciyeorgiu Brüksel’deki Rum gazetecilere yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türk, Rum ve yabancı uzmanların inceleme yapmak üzere kente girmeleri için ödenek serbest bırakılmasını talep edeceklerini belirterek “Niyetimiz bu, başarılacak anlamına gelmiyor. Başarılacak olan, toplanacak verilerle Dilekçeler Komitesi’nde dönüşte yapılacak görüşmelerle olacak” dedi.

Son Güncelleme: 04.05.2018 12:55
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