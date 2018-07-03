“Biz-Emeis” Programının Yerine İki Toplumlu Haber Programı Getirilmesi Bekleniyor...

Yayınlarına son verilen “Biz/Emeis” programının yerine iki toplumlu haber programının getirilmesinin beklendiği bildirildi.

Politis gazetesi, RIK’te yayınlanan “Biz/Emeis” programının Mayıs ayında tamamlandığını ve geçtiğimiz haftalarda yayından kaldırıldığının açıklandığını kaydederek, programın yapımcılarının akıbetinin şu an belirsiz olduğunu yazdı.

Sosyal medyada, RIK’teki Türkçe programların kaldırılması kararı alındığına dair haberler olduğunu ancak bunun doğru olmadığını belirten gazete, programın yayından kaldırılma nedeninin düşük reytinglerin yanı sıra, programın haber nitelikli içeriğinin artırılması çabalarının sonuç vermemesi olduğu yönünde bilgi edindiklerini kaydetti.