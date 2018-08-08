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Biri RMMO Mensubu 4 Kişinin Tutuklandığı Üç Ciddi Uyuşturucu Ticareti Vakası

Rum polisi, 3 ayrı uyuşturucu ticareti vakasıyla ilgili, biri RMMO mensubu 4 kişiyi tutukladı.

Biri RMMO Mensubu 4 Kişinin Tutuklandığı Üç Ciddi Uyuşturucu Ticareti Vakası

Rum polisi, 3 ayrı uyuşturucu ticareti vakasıyla ilgili, biri RMMO mensubu 4 kişiyi tutukladı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:59
Biri RMMO Mensubu 4 Kişinin Tutuklandığı Üç Ciddi Uyuşturucu Ticareti Vakası

Rum polisi, 3 ayrı uyuşturucu ticareti vakasıyla ilgili, biri RMMO mensubu 4 kişiyi tutukladı.
Alithia’nın haberine göre, Rum polisi, ihbar üzerine durdurup aradığı bir araçta 1 kilo 300 gram kokain buldu. Polis, tutukladığı 49 yaşındaki Limasollu Rum’un ifadesi üzerine, kokainin sahibi olduğuna inanılan yine Limasollu 40 yaşındaki bir başka Rum’u yakaladı. 
Polise, kurye olduğunu söyleyen 49 yaşındaki bir Rum’un evinde 2 bin 900 Euro, uyuşturucudan sicilli olan ikinci Rum’un evinde ise 22 bin 730 Euro ve diğer emareler ele geçirildi. Her iki Rum hakkında mahkemeden 8 gün tutukluluk emri alındı.
Baf’ın Konia köyünde de Lefkoşalı 44 yaşındaki bir Rum’un kullanımındaki aracı durdurarak, arayan polis, 3 kilo 210 gram ağırlığında hintkeneviri ele geçirdi.  Dün mahkemeye çıkartılan Rum hakkında 8 gün tutukluluk emri alındı.
Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) mensubu 46 yaşındaki Lefkoşalı bir Rum da, tasarrufunda 1,3 gram kokain, 51 adet ampul ve hap şeklinde 2 doping ilacı, üzerinde kokain izi olan cam, iki hard disk ve iki dizüstü bilgisayar bulundu. Tutuklanan RMMO mensubunun evinde yapılan incelemede, kamusal alanın izlendiği kapalı devre kamera sistemi de saptandı. 
 


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Son Güncelleme: 08.08.2018 13:20
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