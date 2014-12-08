Lefkoşa, 8 Aralık 14 : Limasol’da bir kiloya yakın kokain ele geçirildiği haber verildi.

Politis gazetesi polisin, geçtiğimiz cumartesi günü 25 ve 26 yaşlarındaki iki genci yerde gömülü olan 825 gr ağırlığındaki kokaini çıkamaya çalışırken yakaladığını belirtti.

Habere göre mahkemeye çıkarılan gençler hakkında 8 gün tutuklama kararı alındı.

ATEŞ AÇMA

Gazete, pazar gecesi Ayia Napa’da bir eve ve Yeri’de ise bir araca ateş açıldığını belirterek, olaylar sırasında herhangi bir yaralanmanın olmadığını, sadece maddi hasarların meydana geldiğini aktardı.

YANGIN

Bir başka haberinde, “Engomi” (İncirli) sanayi bölgesinde dün akşam bir pil deposunda yangın çıktığını yazan gazete, itfaiyenin müdahalesiyle yangını yayılmasının önlendiğini, ancak depo alanının neredeyse tamamen yandığını belirtti.

Yangın sırasında bir de aracın yandığını kaydeden gazete, yangından dolayı kimseye zarar gelmediğini de aktardı.

(HC/HÖ)