Bir sonraki Uluslararası Havalimanları Konseyi toplantısı Limasol’da

Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI Avrupa), 2019 yılındaki toplantısının Güney Kıbrıs’ta yapılacağı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Brüksel’de geçtiğimiz Çarşamba günü sona eren ACI Avrupa toplantısında, bir sonraki toplantının, Hermes Airport himayesinde Limasol’da gerçekleştirilmesine karar verildiğini yazdı.Gazete, ACI Avrupa’nın, 45 Avrupa ülkesinden 500 havalimanı üyesine sahip olduğunu belirtti.
Habere göre ACI Avrupa 2019 toplantısı, haziranın son haftasında Limasol’da gerçekleştirilecek.