banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100549
ALTIN
183.748
DOLAR
4.5198
STERLİN
6.0316
EURO
5.3263
Hava Sıcaklıkları 37-40 Derece Dolaylarında Seyredecek...
Sıcaktan kavrulacağız!
Lefke’de intihar mı cinayet mi!
LEFKE'DE İNTİHAR MI CİNAYET Mİ!
Yarın Türkmenköy Ve Akdoğan’da Elektrik Kesintisi Yapılacak!
Yarın elektrik kesintisi var...
8 Temmuz çekilişi devretti
8 TEMMUZ ÇEKİLİŞİ DEVRETTİ
banner282

Bir Romen’in Tasarrufunda Kaçak Tütün, Sigara ve Puro Ele Geçirildi!

Rum polisinin Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir eve, cumartesi gecesi düzenlediği operasyonda, kaçak tütün, sigara ve puro ele geçirdiği bildirildi.

Bir Romen’in Tasarrufunda Kaçak Tütün, Sigara ve Puro Ele Geçirildi!

Rum polisinin Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir eve, cumartesi gecesi düzenlediği operasyonda, kaçak tütün, sigara ve puro ele geçirdiği bildirildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:11
Bir Romen’in Tasarrufunda Kaçak Tütün, Sigara ve Puro Ele Geçirildi!

 Rum polisinin Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir eve, cumartesi gecesi düzenlediği operasyonda, kaçak tütün, sigara ve puro ele geçirdiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, Bir Romen’in ikamet ettiği evde yaptığı aramada, Rum Sağlık Bakanlığı bandrolü bulundurmayan 43 karton kaçak sigara, 40 kaçak puro ve 5 bin 850 gram kaçak tütün ele geçirdiğini yazdı.
Haberde, evde yapılan aramada 29 bin 250 Euro nakit paranın da bulunduğu ve bahsi geçen şahsın, 15 bin Euro para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
 

banner288
Son Güncelleme: 09.07.2018 12:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Maliye Bakanı Yeorgiadis İstifa Etti, Anastasiadis Kabul Etmedi
Rum Maliye Bakanı Yeorgiadis İstifa Etti, Anastasiadis Kabul Etmedi
On Üç Yaşında Motor Sürdü, Şimdi Solunum Cihazında
On Üç Yaşında Motor Sürdü, Şimdi Solunum Cihazında
“Loizidu Meselesi Uluslararasında Rezil Ediyor”
“Loizidu Meselesi Uluslararasında Rezil Ediyor”
Rum Meclisi Kooperatif Bankasının Satışına Onay Verdi!
Rum Meclisi Kooperatif Bankasının Satışına Onay Verdi!
"GMF'den Enerji Raporu"
"GMF'den Enerji Raporu"
Rum Meclisi Kooperatif Bankasının Satışına Onay Verdi
Rum Meclisi Kooperatif Bankasının Satışına Onay Verdi
Guterres, UNFICYP’e 6 ay daha istedi
Guterres, UNFICYP’e 6 ay daha istedi
Kadis: “Hellim patenti için çabalar sürüyor”
Kadis: “Hellim patenti için çabalar sürüyor”
Kiprianu: “Müzakerelerin yeniden başlaması için her türlü çaba sarf edilmeli”
Kiprianu: “Müzakerelerin yeniden başlaması için her türlü çaba sarf edilmeli”
Kiprianu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Kiprianu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim