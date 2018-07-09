Bir Romen’in Tasarrufunda Kaçak Tütün, Sigara ve Puro Ele Geçirildi!

Rum polisinin Lefkoşa Rum Kesimi’ndeki bir eve, cumartesi gecesi düzenlediği operasyonda, kaçak tütün, sigara ve puro ele geçirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, aldığı ihbarı değerlendiren polisin, Bir Romen’in ikamet ettiği evde yaptığı aramada, Rum Sağlık Bakanlığı bandrolü bulundurmayan 43 karton kaçak sigara, 40 kaçak puro ve 5 bin 850 gram kaçak tütün ele geçirdiğini yazdı.

Haberde, evde yapılan aramada 29 bin 250 Euro nakit paranın da bulunduğu ve bahsi geçen şahsın, 15 bin Euro para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

