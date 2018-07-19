Bir Kıbrıslı Türk’ün “Dünya Sağlık Turizmi Birliği Konseyi“ne Atanması Rum Tarafında “Başağrısına” Neden Oldu



Bir Kıbrıslı Türk’ün, “Dünya Sağlık Turizmi Birliği Konseyi” (GHTC) başkan yardımcılığı pozisyonlarından birine atanmasının, Rum tarafında “baş ağrısına” neden olduğu iddia edildi.



Yapılan itirazların bir işe yaramadığını yazan Politis gazetesi, Rum Sağlık Turizmi Kurumu’nun, birlikten ayrılma düşüncesi bulunduğunu ekledi.



Alithia gazetesi ise “Türkiye GHTC’de İstediğini Yapıyor” başlıklı haberinde, Konsey’in fahri kurucu başkanının Türkiye’den Emin Çakmak olması yüzünden, Türkiye’nin konsey üzerinde güçlü bir lobisi bulunduğunu iddia etti.



