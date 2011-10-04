Bir hapla beyaz saça elveda

Uzmanlar, hapın, saçlar beyazlamaya başlamadan kullanılmasını öneriyor. Ticari sır olduğu gerekçesiyle ismi açıklanmayan bir meyve türünde bulunan bileşim, saçların beyazlamasını önleyecek hapın üretiminde kullanılıyor. L’Oréal Saç Biyolojisi Bölüm Başkanı Bruno Bernard, “İnsanların bu hapı herhangi bir diyet hapı gibi kullanmasını hedefliyoruz. Pahalı olmayacak” diye konuştu.