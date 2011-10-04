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Bir hapla beyaz saça elveda

Fransız kozmetik firması L’Oréal araştırmacıları,saçların beyazlamasını önleyen bir hap geliştirdi.

Bir hapla beyaz saça elveda

Fransız kozmetik firması L’Oréal araştırmacıları,saçların beyazlamasını önleyen bir hap geliştirdi.

04 Ekim 2011 Salı 21:00
Bir hapla beyaz saça elveda
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Fransız kozmetik firması L’Oréal araştırmacıları, 10 yıllık çalışmaları sonrası, saçların beyazlamasını önleyen bir hap geliştirdi. Hiçbir ciddi yan etkisi olmayan ve dört yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen hapı her gün içmek gerekecek.

Uzmanlar, hapın, saçlar beyazlamaya başlamadan kullanılmasını öneriyor. Ticari sır olduğu gerekçesiyle ismi açıklanmayan bir meyve türünde bulunan bileşim, saçların beyazlamasını önleyecek hapın üretiminde kullanılıyor. L’Oréal Saç Biyolojisi Bölüm Başkanı Bruno Bernard, “İnsanların bu hapı herhangi bir diyet hapı gibi kullanmasını hedefliyoruz. Pahalı olmayacak” diye konuştu.

Son Güncelleme: 04.10.2011 21:00
Anahtar Kelimeler:
Beyaz SaçLorealHap
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