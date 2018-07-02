Binatlı’daki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı

Limasol’a bağlı Binatlı köyünde önceki gün başlayan ve dün akşamüzeri söndürülebilen yangınla ilgisi görülen 43 yaşındaki bir Rum tutuklandı. Mahkeme, zanlı hakkına 4 gün tutukluluk emri verdi.

Alithia ve diğer gazeteler, tutuklanan kişinin, yangın çıktığında, eşine ait binayı genişletmek maksadıyla elektrikli bir mekanizma kullandığına dair şahadet bulunduğunu yazdı. Dün çıkarıldığı Limasol Kaza Mahkemesi’ne avukatsız giden ve hakkındaki ithamları reddeden Rumun, 4 gün tutukluluk emrine itiraz etmediğine işaret edildi.

Habere göre “Polemidya”da (Binatlı) önceki gün çıkan ve dün saat 17.30 sularında kontrol altına alınan ve Limasol Devlet Hastanesi’nin yakınlarına kadar ulaşan yangın “çevre felaketi” olarak adlandırıldı. Yarım kilometrekarelik alandaki kuru otlar, bodur ağaçlar, harnup ve zeytin ağaçları, içerisinde tavşan, tavuk, köpek ve arıların bulunduğu kümes ve diğer hayvancılık yapıları ile makineleri ve arazide park halinde bulunan arabalar tamamen yandı.

