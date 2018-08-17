Binali Yıldırım’ın Kuzey Kıbrıs’taki temasları rum basınında

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım’ın geçtiğimiz gün Kuzey Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaret, ziyaret sırasında yaptığı açıklamalar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Binali Yıldırım’la görüşmesinde yaptığı açıklama, bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.



Haber Fileleftheros gazetesinde “Mustafa Akıncı Doğal Gazın Türkiye’nin de Faydasına Olacak Şekilde Akıllıca Kullanımından Yana”, Politis’te “Akıncı-Yıldırım… Ortak Anlayış”, Alithia’da “Yıldırım İşgal Altındaki Bölgelerde- Kıbrıslı Rumlar Geçen Yılki Fırsatı Değerlendirmedi”, Haravgi’de ise “Kıbrıs Sorunu ve Enerji’yle İlgili Mesajlar- Yıldırım Akıncı’yla Görüşmesinde ‘Her Zaman Çözüm Olanağı Vardır’ Dedi” başlığıyla yer buldu.



