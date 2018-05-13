"Bıllıngslea: “Kıbrıs’ın Kara Para Aklamayı Önlemede Aldığı Tedbirler Memnuniyet Verici”

ABD’nin Terör Olaylarının Finanse Edilmesini Önleme ve Mali Suçlarla Mücadeleden Sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, Güney Kıbrıs’ın kara paranın aklanmasını önlemede aldığı tedbirlerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kathimerini gazetesine konuşan Billingslea, ABD Hükümeti’nin, Güney Kıbrıs ile mali suçlarla mücadele ve bankacılık konularında yapılan bilgi alışverişinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini kaydetti.

Habere göre Billingslea, ABD Hükümeti’nin Güney Kıbrıs’a, bankalarla ilgili hukuki çerçeveye dair uluslararası kurumlar tarafından yapılacak değerlendirme öncesinde yardımcı olabileceğini ifade etti.

