Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310
Kamuda yaz mesaisi yarın başlıyor
KAMUDA YAZ MESAİSİ YARIN BAŞLIYOR
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Gazimağusa'da intihar
GAZİMAĞUSA'DA İNTİHAR
Acil kan aranıyor
ACİL KAN ARANIYOR
banner256
Flaş Haber
Gazimağusa'da intihar
Kapat

"Bıllıngslea: “Kıbrıs’ın Kara Para Aklamayı Önlemede Aldığı Tedbirler Memnuniyet Verici”

ABD’nin Terör Olaylarının Finanse Edilmesini Önleme ve Mali Suçlarla Mücadeleden Sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, Güney Kıbrıs’ın kara paranın aklanmasını önlemede aldığı tedbirlerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

"Bıllıngslea: “Kıbrıs’ın Kara Para Aklamayı Önlemede Aldığı Tedbirler Memnuniyet Verici”

ABD’nin Terör Olaylarının Finanse Edilmesini Önleme ve Mali Suçlarla Mücadeleden Sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, Güney Kıbrıs’ın kara paranın aklanmasını önlemede aldığı tedbirlerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

13 Mayıs 2018 Pazar 12:36
"Bıllıngslea: “Kıbrıs’ın Kara Para Aklamayı Önlemede Aldığı Tedbirler Memnuniyet Verici”

ABD’nin Terör Olaylarının Finanse Edilmesini Önleme ve Mali Suçlarla Mücadeleden Sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, Güney Kıbrıs’ın kara paranın aklanmasını önlemede aldığı tedbirlerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.
Kathimerini gazetesine konuşan Billingslea, ABD Hükümeti’nin, Güney Kıbrıs ile mali suçlarla mücadele ve bankacılık konularında yapılan bilgi alışverişinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini kaydetti.
Habere göre Billingslea, ABD Hükümeti’nin Güney Kıbrıs’a, bankalarla ilgili hukuki çerçeveye dair uluslararası kurumlar tarafından yapılacak değerlendirme öncesinde yardımcı olabileceğini ifade etti.
 


Son Güncelleme: 13.05.2018 16:07
Anahtar Kelimeler:
KıbrısKaraParaAçıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Çelepis: “Kıbrıs Sorununda Uzayan Çıkmaz Tehlikelere Gebe”
"Çelepis: “Kıbrıs Sorununda Uzayan Çıkmaz Tehlikelere Gebe”
“Yer Altı Dünyası Devlete Kafa Tutuyor”
“Yer Altı Dünyası Devlete Kafa Tutuyor”
Kathimerini Gazetesinin Anketi
Kathimerini Gazetesinin Anketi
"Fikri Toros’la Söyleşi"
"Fikri Toros’la Söyleşi"
AKEL Basın Sözcüsü Stefanu’nun Demeci!
AKEL Basın Sözcüsü Stefanu’nun Demeci!
Derinya ve “Athienu”(kiracıköy) Belediye Başkanlarının Görüşleri
Derinya ve “Athienu”(kiracıköy) Belediye Başkanlarının Görüşleri
Baf Ticaret Odası İle İskenderiye Ticaret Odası Arasında İşbirliği Protokolü!
Baf Ticaret Odası İle İskenderiye Ticaret Odası Arasında İşbirliği Protokolü!
Andros Kiprianu: “Anastasiadis’in Tutarsızlığıyla İlgili Söyleyecek Çok Sözüm var”
Andros Kiprianu: “Anastasiadis’in Tutarsızlığıyla İlgili Söyleyecek Çok Sözüm var”
Güney Kıbrıs’ta Hastaneden Taburcu Edilen Çocuk Hayatını Kaybetti!
Güney Kıbrıs’ta Hastaneden Taburcu Edilen Çocuk Hayatını Kaybetti!
Güney Kıbrıs’ta Hastaneden Taburcu Edilen Çocuk Hayatını Kaybetti
Güney Kıbrıs’ta Hastaneden Taburcu Edilen Çocuk Hayatını Kaybetti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim