Bıden’ın Türkiye Ziyareti Rum Basınında

SÖZLERİ “KIŞKIRTICI” BULUNDU

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Türkiye ziyareti ve öncesinde Habertürk’e yaptığı açıklamalar Rum basınında yankı buldu.

Haravgi gazetesi, “Biden İki Tarafı Eşitliyor” başlığıyla verdiği haberinde, Biden’ın, Habertürk’e yaptığı açıklamadaki “Tüm taraflara düşen vazife, çözüm görüşmelerinin devam edebilmesi için bölgedeki tansiyonu düşürmektir” sözlerini öne çıkararak, kışkırtıcı bir açıklama yaptığını savundu.

Gazete, Biden’ın Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “Türk kışkırtmalarına” değinmek yerine, “tansiyonunun düşürülmesinin her iki tarafın vazifesi olduğu” şeklinde açıklama yapmasını eleştirdi. Haberde, Biden’ın süreci desteklemeye hazır olduğu ve Kıbrıs sorununa bir çözüm getirilmesinin Doğu Akdeniz bölgesinin tamamının güvenlik ve refahına katkıda bulunacağını da söylediği kaydedildi.

Gazete, Biden’in Türkiye temaslarına da değindi.

Diğer gazeteler ise ilgili haberleri şu başlıklarla verdi:

Simerini gazetesi “Tansiyonun Düşürülmesi ve Müzakereler… Biden’ın Erdoğan-Davutoğlu Temaslarında Kıbrıs Sorunuyla İlgili Hedefleri”; Fileleftheros: “Biden… Tansiyon Düşürülsün… Hedef Müzakerelere Geri Dönüş”; Alithia: “Biden’ın Gündeminde Kıbrıs Sorunu”; Politis: “Tansiyonu Düşürün… Biden, Victoria Nuland ile İstanbul’a”.