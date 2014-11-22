Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Bıden’ın Türkiye Ziyareti Rum Basınında

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Türkiye ziyareti..

Bıden’ın Türkiye Ziyareti Rum Basınında

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Türkiye ziyareti..

22 Kasım 2014 Cumartesi 10:31
Bıden’ın Türkiye Ziyareti Rum Basınında
banner238

SÖZLERİ “KIŞKIRTICI” BULUNDU

 ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Türkiye ziyareti ve öncesinde Habertürk’e yaptığı açıklamalar Rum basınında yankı buldu.

Haravgi gazetesi, “Biden İki Tarafı Eşitliyor” başlığıyla verdiği haberinde, Biden’ın, Habertürk’e yaptığı açıklamadaki “Tüm taraflara düşen vazife, çözüm görüşmelerinin devam edebilmesi için bölgedeki tansiyonu düşürmektir” sözlerini öne çıkararak, kışkırtıcı bir açıklama yaptığını savundu.

Gazete, Biden’ın Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “Türk kışkırtmalarına” değinmek yerine, “tansiyonunun düşürülmesinin her iki tarafın vazifesi olduğu” şeklinde açıklama yapmasını eleştirdi. Haberde, Biden’ın süreci desteklemeye hazır olduğu ve Kıbrıs sorununa bir çözüm getirilmesinin Doğu Akdeniz bölgesinin tamamının güvenlik ve refahına katkıda bulunacağını da söylediği kaydedildi.

Gazete, Biden’in Türkiye temaslarına da değindi.

Diğer gazeteler ise ilgili haberleri şu başlıklarla verdi:
Simerini gazetesi “Tansiyonun Düşürülmesi ve Müzakereler… Biden’ın Erdoğan-Davutoğlu Temaslarında Kıbrıs Sorunuyla İlgili Hedefleri”; Fileleftheros: “Biden… Tansiyon Düşürülsün… Hedef Müzakerelere Geri Dönüş”; Alithia: “Biden’ın Gündeminde Kıbrıs Sorunu”; Politis: “Tansiyonu Düşürün… Biden, Victoria Nuland ile İstanbul’a”.

Anahtar Kelimeler:
Doğru Tarafsız HaberKıbrıs GazeteleriKktc Haber SiteleriKıbrıs Haber SiteleriKuzey Kıbrıs Haber SiteleriWww.kibrismanset.com/
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim