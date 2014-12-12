Biden Anastasiadis’i Ziyare Tetti; Anastasiadis Ameliyat Sonrası İlk Kez Açıklamalarda Bulundu

Lefkoşa, 12 Aralık 14 : Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, ABD’de geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında önceki gün ilk kez basının karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.

Simerini ve diğer gazeteler, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in önceki gün akşamüzeri Anastasiadis’i tedavi görmekte olduğu hastanede ziyaret ettiğini, yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Anastasiadis’in ameliyat sonrasında ilk kez basının karşısına geçerek “duygu yüklü” açıklamalarda bulunduğunu yazdılar.

Habere göre Anastasiadis açıklamasında, Biden’le gerçekleştirdiği görüşmenin yalızca bir ziyaret görüşmesi çerçevesinde kalmadığını, esaslı bir görüşme olduğunu ve bu görüşmeye ilişkin ayrıntıları Güney Kıbrıs’a geri döndüğünde açıklayacağını belirtti.

Biden’le görüşmesine ilişkin Güney Kıbrıs’a dönüşünde Rum siyasilere de bilgi vereceğini ifade eden Anastasiadis, önümüzdeki hafta BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un kendisini otelinde ziyaret edeceğini, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland’ın da kendisini ziyaret etme niyeti olduğunu öğrendiğini belirtti.

Anastasiadis, “bu ziyaretler sırasında Kıbrıs’ı meşgul eden en büyük sorunun çözümü ve elbette Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinin güvence altına alınması konularında görüş alış verişinde bulunma fırsatının verilmesini umut ettiğini” söyledi.

Geçirdiği ameliyata da değinen Anastasiadis, kalp kapakçığının değiştirilmesi yerine düzeltilmesi yoluna gidildiğini ve bunun sonuçlarından çok memnun olduğunu ifade ederek, “bugüne kadarki düşüncelerimin bir çoğunu yeniden gözden geçireceğimi belirtmek isterim. Bu düşünceler arasında Dr David Adams’la işbirliğinin ilerletilmesi de bulunuyor” şeklinde konuştu.

Anastasiadis ayrıca, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürlerini de dile getirdi.

(SB/HA)